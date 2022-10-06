Умная колонка помогла женщине узнать, что бойфренд ей изменяет

Умные колонки уже стали полноценными жильцами в некоторых домах. Например, одна из таких помощниц помогла вычислить измену – вот, каким образом.
Умные колонки уже стали полноценными жильцами в некоторых домах. Например, одна из таких помощниц помогла вычислить измену – вот, каким образом.
Фото: sovetexpert.ru
Женщина рассказала, что поймала своего бойфренда на измене благодаря записям, которые делает умная колонка. Ранее она понятия не имела, что такая функция вообще существует, пишет издание The Mirror. Но некоторые подобные устройства действительно обладают функцией записи звука в доме.
Фото: pixobay
Так, женщина, листая разные звуки, узнала, что ее партнер был дома с другой девушкой. Они просили умную колонку включать музыку – на этом-то и попались. После обнаружения записей дама сразу порвала отношения с мужчиной. А позже решила поделиться своим удивлением с пользователями интернета.
Фото: pixobay
Она опубликовала в TikTok инструкцию, как просмотреть записи в приложении умного устройства. Видео разоблачения стало вирусным и набрало более пяти миллионов просмотров. В комментариях пользователи шутят, что теперь будут тестировать новшество на своих партнерах. Другие написали, что ради этой функции купят себе такую же колонку.
Истории, когда неожиданные предметы приходят на помощь, совсем не редкость. Например, этого мужчину в открытом море спасла плавающая морозильная камера – подробнее читайте здесь.