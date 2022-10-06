Прямой эфир

Умная колонка помогла женщине узнать, что бойфренд ей изменяет

06 октября 2022 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Умные колонки уже стали полноценными жильцами в некоторых домах. Например, одна из таких помощниц помогла вычислить измену – вот, каким образом.

Умная колонка помогла женщине узнать, что бойфренд ей изменяет -1


Фото: sovetexpert.ru 

Женщина рассказала, что поймала своего бойфренда на измене благодаря записям, которые делает умная колонка. Ранее она понятия не имела, что такая функция вообще существует, пишет издание The Mirror. Но некоторые подобные устройства действительно обладают функцией записи звука в доме.

Умная колонка помогла женщине узнать, что бойфренд ей изменяет -4


Фото: pixobay

Так, женщина, листая разные звуки, узнала, что ее партнер был дома с другой девушкой. Они просили умную колонку включать музыку – на этом-то и попались. После обнаружения записей дама сразу порвала отношения с мужчиной. А позже решила поделиться своим удивлением с пользователями интернета.

Умная колонка помогла женщине узнать, что бойфренд ей изменяет -7


Фото: pixobay

Она опубликовала в TikTok инструкцию, как просмотреть записи в приложении умного устройства. Видео разоблачения стало вирусным и набрало более пяти миллионов просмотров. В комментариях пользователи шутят, что теперь будут тестировать новшество на своих партнерах. Другие написали, что ради этой функции купят себе такую же колонку.

Истории, когда неожиданные предметы приходят на помощь, совсем не редкость. Например, этого мужчину в открытом море спасла плавающая морозильная камера – подробнее читайте здесь.

# Технологии # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Женщина не приняла кольцо покойной жены своего жениха. Он обиделся и пропал
06 октября 2022 07:29

Женщина не приняла кольцо покойной жены своего жениха. Он обиделся и пропал

6 октября День любителей чеснока. Чем ещё известна эта дата?
06 октября 2022 06:30

6 октября День любителей чеснока. Чем ещё известна эта дата?

«Ни о чём никогда не надо жалеть». Юлия Силипицкая о спорте, карьере и семье
05 октября 2022 13:10

«Ни о чём никогда не надо жалеть». Юлия Силипицкая о спорте, карьере и семье