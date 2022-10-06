Умная колонка помогла женщине узнать, что бойфренд ей изменяет

Умные колонки уже стали полноценными жильцами в некоторых домах. Например, одна из таких помощниц помогла вычислить измену – вот, каким образом.



Фото: sovetexpert.ru

Женщина рассказала, что поймала своего бойфренда на измене благодаря записям, которые делает умная колонка. Ранее она понятия не имела, что такая функция вообще существует, пишет издание The Mirror. Но некоторые подобные устройства действительно обладают функцией записи звука в доме.



Фото: pixobay

Так, женщина, листая разные звуки, узнала, что ее партнер был дома с другой девушкой. Они просили умную колонку включать музыку – на этом-то и попались. После обнаружения записей дама сразу порвала отношения с мужчиной. А позже решила поделиться своим удивлением с пользователями интернета.



Фото: pixobay