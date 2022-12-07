Девушке не понравилось обручальное кольцо с большим бриллиантом, которое ей собирался дарить парень

Девушка нашла кольцо, которое парень собирался подарить ей на помолвку. Это ее удивило и расстроило – вот почему.

Героиня истории давно живет вместе с парнем, но предложение руки и сердца еще не получила. Она случайно нашла спрятанное обручальное кольцо дома, пишет The Mirror. Все бы ничего, но вместо радости девушка разочаровалась. Украшение было явно дорогим. Более того, кольцо украшал бриллиант, который невесте показался слишком крупным.

Все дело в том, что героиня не любит слишком броские дорогие украшения. Ей стало обидно, что парень за все время отношений не смог хорошо ее узнать. По всей видимости, девушка не раз намекала возлюбленному, что не будет носить на руке такую роскошь, но он не послушал. Она даже задумалась, сколько полезных вещей можно было бы купить на такие деньги.

Пользователи Сети поняли страдания героини и признали, что ее недовольство, в принципе, справедливо. Некоторые посоветовали ей просто поговорить с бойфрендом.

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