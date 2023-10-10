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10 октября Международный день каши. Чем ещё известна эта дата?

10 октября 2023 06:35
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Сегодня, 10 октября, Всемирный день психического здоровья. По данным Всемирной организацией здравоохранения, каждый пятый житель Земли страдает каким-либо психическим расстройством, а у каждого второго существует шанс заболеть им в течение жизни.

10 октября Международный день каши. Чем ещё известна эта дата?-1

Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в мире, а предвестниками заболеваний являются стрессы. Важно, чтобы никому не было отказано в психиатрической помощи. Ментальное здоровье – это право человека, и оно должно быть доступно для всех.

Подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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