10 октября Международный день каши. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 10 октября, Всемирный день психического здоровья. По данным Всемирной организацией здравоохранения, каждый пятый житель Земли страдает каким-либо психическим расстройством, а у каждого второго существует шанс заболеть им в течение жизни.

Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в мире, а предвестниками заболеваний являются стрессы. Важно, чтобы никому не было отказано в психиатрической помощи. Ментальное здоровье – это право человека, и оно должно быть доступно для всех.