9 октября День гвоздестояния. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 9 октября, Всемирный день почты. Этот день особенный для миллионов почтовых работников. Во всех странах праздник объединяет тех, кто посвятил свою жизнь почтовой связи. Белорусская почта с 1947 года является полноправным членом Всемирного почтового союза. Являясь частью мирового почтового сообщества, «Белпочта» вносит свой вклад в развитие всемирной почтовой сети. Современная почта активно работает в секторе логистики, почтово-банковских услуг, каталожной торговли и прямой почтовой рассылки, активно развивает информационные технологии, гибридную почту и электронную коммерцию.