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9 октября День гвоздестояния. Чем ещё известна эта дата?

09 октября 2023 06:36
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Сегодня, 9 октября, Всемирный день почты. Этот день особенный для миллионов почтовых работников. Во всех странах праздник объединяет тех, кто посвятил свою жизнь почтовой связи. Белорусская почта с 1947 года является полноправным членом Всемирного почтового союза. Являясь частью мирового почтового сообщества, «Белпочта» вносит свой вклад в развитие всемирной почтовой сети. Современная почта активно работает в секторе логистики, почтово-банковских услуг, каталожной торговли и прямой почтовой рассылки, активно развивает информационные технологии, гибридную почту и электронную коммерцию.

9 октября День гвоздестояния. Чем ещё известна эта дата?-1

В эпоху цифровых коммуникаций почта по-прежнему играет решающую роль в обеспечении связи между людьми и организациями. Важные письма, подарки, официальные документы и многое другое до сих пор отправляется и доставляется почтовыми службами.

Подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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