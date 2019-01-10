Внук Андрея Миронова снимается в восьмисерийной мелодраме

«Больше десяти лет назад мы с ним сидели на кухне, и Андрей так горячо говорил мне, что хочет стать актёром», – вспомнил Фурман.

Как сообщает 7Дней.ру, с Андреем Удаловым хорошо знаком режиссёр кинокартины Влад Фурман. По словам мужчины, в детстве Удалов произвёл на него впечатление.

Выход сериала на экраны запланирован на 2019 год, но точная дата не называется. Сюжет разворачивается вокруг семьи. В молодости два лучших друга влюбились в одну девушку. Юной особе пришлось сделать выбор, но она продолжила любить второго. Много лет спустя выяснилось, что дочери этой женщины от разных отцов. Всё заканчивается тем, что один из мужчин попадает в тюрьму, а второй умирает, оставив после себя солидное наследство. Во время его разделения раскрываются некоторые тайны.

В съёмках также участвуют Наталья Андрейченко, Юлия Пересильд, Даниил Страхов, Владимир Стеклов и другие.

В этом году выйдет ещё один примечательный фильм. Он будет посвящён юбилею Аллы Пугачёвой.