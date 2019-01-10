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Внук Андрея Миронова снимается в восьмисерийной мелодраме

10 января 2019 11:49
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Новости России. Внук Андрея Миронова исполнит одну из главных мужских ролей в 8-серийной мелодраме «Наследники».  

Как сообщает 7Дней.ру, с Андреем Удаловым хорошо знаком режиссёр кинокартины Влад Фурман. По словам мужчины, в детстве Удалов произвёл на него впечатление.    

«Больше десяти лет назад мы с ним сидели на кухне, и Андрей так горячо говорил мне, что хочет стать актёром», – вспомнил Фурман.     

Внук Андрея Миронова снимается в восьмисерийной мелодраме-1

Фото: instagram.com/novosti__zvezd  

Выход сериала на экраны запланирован на 2019 год, но точная дата не называется. Сюжет разворачивается вокруг семьи. В молодости два лучших друга влюбились в одну девушку. Юной особе пришлось сделать выбор, но она продолжила любить второго. Много лет спустя выяснилось, что дочери этой женщины от разных отцов. Всё заканчивается тем, что один из мужчин попадает в тюрьму, а второй умирает, оставив после себя солидное наследство. Во время его разделения раскрываются некоторые тайны.  

В съёмках также участвуют Наталья Андрейченко, Юлия Пересильд, Даниил Страхов, Владимир Стеклов и другие.  

В этом году выйдет ещё один примечательный фильм. Он будет посвящён юбилею Аллы Пугачёвой.  

Молодую певицу сыграет Анна Христич – подробнее здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Андрей Удалов

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