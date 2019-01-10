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Более 10 тысяч просмотров: японец спел песню J:МОРС на белорусском языке

10 января 2019 09:56
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Новости Беларуси. Несколько дней назад белорусская группа J:МОРС опубликовала в соцсетях необычное видео. Музыкальный коллектив поздравил фанат из Японии.  

Двухминутный ролик набрал более десяти тысяч просмотров. 27-летний Тадаши Нишимото из Осаки прислал группе поздравление и спел их песню на белорусском языке. В начале ролика молодой человек заверяет, что он – настоящий японец. В кадре Тадаши в футболке с белорусским орнаментом и с плюшевым тигрёнком в новогодней шапке.  

Более 10 тысяч просмотров: японец спел песню J:МОРС на белорусском языке-1

Фото: скриншот из видео instagram.com/j_mors  

Закончив с предисловием, Нишимото вышел на улицу своей родной страны, сел возле ритуальных врат тории, открыл на телефоне текст, чтобы иметь возможность подглядывать, и запел композицию «Блiзка». Кстати, на песке перед собой парень написал «J:МОРС».  

Музыкальный коллектив был приятно удивлён.  

«Ой... Не можем не поделиться с вами этим поздравлением группе из Японии», – подписали J:МОРС публикацию в своём Instagram-аккаунте.  

 Подписчики восхитились этим неожиданным новогодним поздравлением группе.  

«Это ещё одно доказательство, что вы – лучшие!»,  

«Это невероятно мило!»,  

«Круто!».  

Более 10 тысяч просмотров: японец спел песню J:МОРС на белорусском языке-4

Фото: скриншот из видео instagram.com/j_mors  

Интерес к белорусской музыке у Тадаши появился после знакомства с девушкой из Беларуси, на которой Нишимото позже женился. Кстати, оба супруга знают не только русский и японский языки, но ещё китайский и английский.  

Кстати, в 2018 году молодые люди приезжали в Минск. На своей страничке в «ВКонтакте» Мария Нишимото рассказала, что их свадьба проходила в белорусской столице.  

Осенью прошлого года минские второклашки основали проект, посвящённый своему родному городу.  

Ребята ищут в нём особые достопримечательности – здесь подробности.  

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Тадаши Нишимото # Видеофакт

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