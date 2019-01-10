Более 10 тысяч просмотров: японец спел песню J:МОРС на белорусском языке

Двухминутный ролик набрал более десяти тысяч просмотров. 27-летний Тадаши Нишимото из Осаки прислал группе поздравление и спел их песню на белорусском языке. В начале ролика молодой человек заверяет, что он – настоящий японец. В кадре Тадаши в футболке с белорусским орнаментом и с плюшевым тигрёнком в новогодней шапке.

Новости Беларуси. Несколько дней назад белорусская группа J:МОРС опубликовала в соцсетях необычное видео. Музыкальный коллектив поздравил фанат из Японии.

Закончив с предисловием, Нишимото вышел на улицу своей родной страны, сел возле ритуальных врат тории, открыл на телефоне текст, чтобы иметь возможность подглядывать, и запел композицию «Блiзка». Кстати, на песке перед собой парень написал «J:МОРС».

Музыкальный коллектив был приятно удивлён.

«Ой... Не можем не поделиться с вами этим поздравлением группе из Японии», – подписали J:МОРС публикацию в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики восхитились этим неожиданным новогодним поздравлением группе.

«Это ещё одно доказательство, что вы – лучшие!»,

«Это невероятно мило!»,

«Круто!».