Прямой эфир

Похожи? Стало известно, кто сыграет Аллу Пугачёву в фильме о ней

09 октября 2018 13:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. К юбилею Аллы Пугачевой будет снят сериал о том, как в конце 70-х звезду преследовал маньяк.

Как сообщает СтарХит, на роль молодой Примадонны утверждена актриса Анна Христич. Ей 27 лет. Актриса имеет внешнее сходство с легендарной певицей.

Похожи? Стало известно, кто сыграет Аллу Пугачёву в фильме о ней-1

Фото: instagram.com/anna_hristich. Анна Христич

Она играет в театре и снималась в эпизодических ролях в кино.

Анна признается, что не поверила, когда ее утвердили на роль.

Анна Христич:
Режиссер посмотрел и улыбнулся: «Как хорошо тебя загримировали, даже щербинка появилась». На самом деле я долго боролась с расщелиной между передними зубами, даже носила специальные пластины, но до конца не смогла убрать. Представить не могла, что когда-нибудь эта мелочь будет иметь такое значение.

Похожи? Стало известно, кто сыграет Аллу Пугачёву в фильме о ней-4

Фото: instagram.com/anna_hristich

Для подготовки к роли девушка посмотрела выступления артистки и ее интервью. Анна признается, что для нее этот образ – роль мечты.

Похожи? Стало известно, кто сыграет Аллу Пугачёву в фильме о ней-7

Фото: instagram.com/alla_orfey

На экраны сериал выйдет в следующем году. В нем будет рассказана история маньяка, который преследовал певицу.

«Два мужика моднючих». Семейный выход Галкина и Пугачёвой с детьми – фотофакт (смотрите здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Анна Христич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему бабье лето так называется и ещё 4 вопроса об этом времени года
09 октября 2018 12:57

Почему бабье лето так называется и ещё 4 вопроса об этом времени года

«У меня по венам течёт серебряная кровь». Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO
09 октября 2018 12:03

«У меня по венам течёт серебряная кровь». Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO

Популярный блогер снял ролик про трактор МТЗ-50 «Беларусь». Видео посмотрели более 74 тысяч раз
09 октября 2018 09:54

Популярный блогер снял ролик про трактор МТЗ-50 «Беларусь». Видео посмотрели более 74 тысяч раз