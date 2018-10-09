Похожи? Стало известно, кто сыграет Аллу Пугачёву в фильме о ней

Новости России. К юбилею Аллы Пугачевой будет снят сериал о том, как в конце 70-х звезду преследовал маньяк.

Как сообщает СтарХит, на роль молодой Примадонны утверждена актриса Анна Христич. Ей 27 лет. Актриса имеет внешнее сходство с легендарной певицей.