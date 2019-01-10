Отец Меган Маркл «очень расстроен» слухами о вражде с Кейт Миддлтон и не верит в них
Новости Великобритании. Отец Меган Маркл сказал, что не хочет, чтобы его дочь критиковали из-за предполагаемой вражды с ее новой невесткой – Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Fox News.
«Если между Меган и Кейт есть какая-то враждебность, то они должны забыть о своих разногласия», – недавно заявил Томас Маркл в интервью The Sun.
«Я очень расстроен критикой, которой подвергается Меган», – добавил 74-летний отец герцогини. «Я не думаю, что она этого заслуживает, и не думаю, что она делает даже треть того, в чем ее обвиняют».
Первые разногласия между этими двумя женщинами начались в ноябре, когда издание The Telegraph сообщило, что Меган Маркл довела до слез Кейт Мидлтон накануне своей свадьбы.
С тех пор, как Маркл вышла замуж за принца Гарри, девушка прекратила общение с отцом, поэтому он уже не может дать ей совет.
«Я не верю, что она довела Кейт до слез», – сказал бывший голливудский режиссер по свету о слухах, которые витают вокруг двух герцогинь. «Во-первых, я думаю, что Кейт более сильная женщина. Я думаю, что Кейт также знает, что она имеет больше власти, чем Меган.
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Я не думаю, что она кого-то боится. И я не верю, что Меган пытается причинить ей боль в какой-либо форме. Но в настоящий момент я не могу позвонить Меган и спросить: «Что происходит? Чем я могу тебе помочь?». Мне нужно знать, что, черт возьми, происходит и почему это происходит. Мне нужно знать, почему ее каждый день критикуют».
Томас Маркл разговаривал с представителями британской газеты и сказал, что ему больно, что дочка не обратилась к нему за поддержкой.
Томас Маркл:
Все это должно было быть самым прекрасным моментом в моей жизни. Теперь это похоже на сон, который превратился в кошмар. Члены королевской семьи и Меган могут покончить с этим кошмаром, просто позвонив мне. По сей день я не могу думать ни о чем, кроме того, что я сделал, чтобы заслужить нынешнее обращение со мной. Я был хорошим отцом. Я не сделал ничего плохого. Просто необъяснимо то, как Меган обращается со мной.
Томас также сказал, что не получил даже рождественскую открытку от Маркл.
«В Рождество я навестил нескольких друзей и получил много телефонных звонков от каждого моего родственника – кроме моей дочери», – сказал он. «Я был готов к этому».
Однако Томас настоял на том, что он не перестанет общаться с прессой в надежде дозвониться до Маркл и членов королевской семьи после того, как они, по-видимому, решили его игнорировать. Мужчина также рассказал, что планирует написать книгу «о счастливых годах, проведенных с дочерью и приятных воспоминаниях о ее взрослении».
«Если они когда-нибудь захотят поговорить со мной, возможно, я немного успокоюсь», – объяснил он. «Но в то же время я не собираюсь становиться монахом в монастыре и принимать обет молчания. Суть в том, что я ничего не сделал, чтобы заслужить такое отношение. Я не могу отрезать себе язык и никогда больше не говорить. Я не могу молчать, потому что они позволили миллиону людей критиковать меня и мою семью».
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Несмотря на то, что СМИ тщательно наблюдали за его семьей, Томас сказал, что больше всего он хочет примирения.
«Я очень скучаю по Меган», – признался он. «Она была большой частью моей жизни, пока не встретила Гарри. Но я не хочу, чтобы меня жалели. Я помню мою прекрасную дочь с момента ее рождения. Если бы она позвонила мне прямо сейчас, я бы просто сказал: «Как ты? Я рад слышать тебя».
Ингрид Сьюард – главный редактор журнала Majesty. В нем она освещает жизнь королевской семьи с 1980-х годов. Также она написала более 20 книг на эту тему. Она рассказала Fox News, что отсутствие общения между отцом и дочерью только порождает больше слухов.
Ингрид Сьюард:
Я думаю, что для Меган это печально. И я думаю, что британцам очень трудно понять, почему она не общается со своим отцом. Думаю, им также трудно понять, почему они с Гарри даже не пошли на встречу с отцом перед помолвкой. Я думаю, что проблема скрывается в прошлом. Почему они не поехали туда или не заставили его приехать сюда до того, как возникла какая-либо проблема, чтобы он чувствовал себя желанным гостем, как сделал бы любой со своим родственником? Особенно, когда это плохо отражается на Меган и Гарри. Никто не выходит победителем в этой ситуации. Помните, отец изначально не разговаривал со СМИ. Он молчал... Так что он не виноват. Если бы они приложили усилия и навестили его, то эти проблемы, возможно, не возникли бы. Он никогда не был знаком с Гарри лично, что довольно странно. Я не понимаю этого.
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