Отец Меган Маркл «очень расстроен» слухами о вражде с Кейт Миддлтон и не верит в них

Новости Великобритании. Отец Меган Маркл сказал, что не хочет, чтобы его дочь критиковали из-за предполагаемой вражды с ее новой невесткой – Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Fox News. «Если между Меган и Кейт есть какая-то враждебность, то они должны забыть о своих разногласия», – недавно заявил Томас Маркл в интервью The Sun.

Томас Маркл

«Я очень расстроен критикой, которой подвергается Меган», – добавил 74-летний отец герцогини. «Я не думаю, что она этого заслуживает, и не думаю, что она делает даже треть того, в чем ее обвиняют». Первые разногласия между этими двумя женщинами начались в ноябре, когда издание The Telegraph сообщило, что Меган Маркл довела до слез Кейт Мидлтон накануне своей свадьбы. С тех пор, как Маркл вышла замуж за принца Гарри, девушка прекратила общение с отцом, поэтому он уже не может дать ей совет. «Я не верю, что она довела Кейт до слез», – сказал бывший голливудский режиссер по свету о слухах, которые витают вокруг двух герцогинь. «Во-первых, я думаю, что Кейт более сильная женщина. Я думаю, что Кейт также знает, что она имеет больше власти, чем Меган. От дружбы до конфликта? Полная история взаимоотношений Меган Маркл и Кейт Миддлтон (читать далее). Я не думаю, что она кого-то боится. И я не верю, что Меган пытается причинить ей боль в какой-либо форме. Но в настоящий момент я не могу позвонить Меган и спросить: «Что происходит? Чем я могу тебе помочь?». Мне нужно знать, что, черт возьми, происходит и почему это происходит. Мне нужно знать, почему ее каждый день критикуют».

Томас Маркл разговаривал с представителями британской газеты и сказал, что ему больно, что дочка не обратилась к нему за поддержкой. Томас Маркл:

Все это должно было быть самым прекрасным моментом в моей жизни. Теперь это похоже на сон, который превратился в кошмар. Члены королевской семьи и Меган могут покончить с этим кошмаром, просто позвонив мне. По сей день я не могу думать ни о чем, кроме того, что я сделал, чтобы заслужить нынешнее обращение со мной. Я был хорошим отцом. Я не сделал ничего плохого. Просто необъяснимо то, как Меган обращается со мной. Томас также сказал, что не получил даже рождественскую открытку от Маркл. «В Рождество я навестил нескольких друзей и получил много телефонных звонков от каждого моего родственника – кроме моей дочери», – сказал он. «Я был готов к этому». Однако Томас настоял на том, что он не перестанет общаться с прессой в надежде дозвониться до Маркл и членов королевской семьи после того, как они, по-видимому, решили его игнорировать. Мужчина также рассказал, что планирует написать книгу «о счастливых годах, проведенных с дочерью и приятных воспоминаниях о ее взрослении».

«Если они когда-нибудь захотят поговорить со мной, возможно, я немного успокоюсь», – объяснил он. «Но в то же время я не собираюсь становиться монахом в монастыре и принимать обет молчания. Суть в том, что я ничего не сделал, чтобы заслужить такое отношение. Я не могу отрезать себе язык и никогда больше не говорить. Я не могу молчать, потому что они позволили миллиону людей критиковать меня и мою семью». Совет Уильяма рассердил Гарри. Что если конфликты не у Маркл и Миддлтон, а у их мужей Несмотря на то, что СМИ тщательно наблюдали за его семьей, Томас сказал, что больше всего он хочет примирения. «Я очень скучаю по Меган», – признался он. «Она была большой частью моей жизни, пока не встретила Гарри. Но я не хочу, чтобы меня жалели. Я помню мою прекрасную дочь с момента ее рождения. Если бы она позвонила мне прямо сейчас, я бы просто сказал: «Как ты? Я рад слышать тебя».