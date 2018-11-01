Драка с участием актёра Даниила Страхова в Москве попала на видео

Новости России. Вечером 31 октября в Москве попал в драку российский актёр Даниил Страхов. Конфликт был снят на видео.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Пятый канал», артист вылил на стоявшего мужчину бутылку воды, после чего тот ударил Страхова. Ранее была информация, что несколько человек избили Даниила, но других участников драки кроме актёра и одного мужчины видеокамера не запечатлела.

Побои были зафиксированы в одной из московских больниц. Заявление в полицию актёр писать не стал.

Позже РИА Новости со ссылкой на Художественного руководителя Театра на Малой Бронной Сергея Голомазова уточнило, что артист уехал на гастроли в Нижний Новгород, чувствует себя нормально, репетирует и играет.

Даниил Страхов стал известен благодаря роли барона Владимира Корфа в сериале «Бедная Настя». Актёр также знаком по фильмам «Мы из будущего», «Исаев» и «Грозовые ворота».

Летом 2018 года в одном из московских баров подрался актёр кинофраншизы «Такси».