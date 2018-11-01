Прямой эфир

Драка с участием актёра Даниила Страхова в Москве попала на видео

01 ноября 2018 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Вечером 31 октября в Москве попал в драку российский актёр Даниил Страхов. Конфликт был снят на видео.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Пятый канал», артист вылил на стоявшего мужчину бутылку воды, после чего тот ударил Страхова. Ранее была информация, что несколько человек избили Даниила, но других участников драки кроме актёра и одного мужчины видеокамера не запечатлела.  

Побои были зафиксированы в одной из московских больниц. Заявление в полицию актёр писать не стал.  

Позже РИА Новости со ссылкой на Художественного руководителя Театра на Малой Бронной Сергея Голомазова уточнило, что артист уехал на гастроли в Нижний Новгород, чувствует себя нормально, репетирует и играет.  

Даниил Страхов стал известен благодаря роли барона Владимира Корфа в сериале «Бедная Настя». Актёр также знаком по фильмам «Мы из будущего», «Исаев» и «Грозовые ворота».  

Летом 2018 года в одном из московских баров подрался актёр кинофраншизы «Такси».  

Сами Насери получил травму головы – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Даниил Страхов # Сергей Голомазов

Другие новости рубрики

Все новости
Дочь Ренаты Литвиновой повторила образ мамы из фильма «Небо. Самолет. Девушка»
01 ноября 2018 14:10

Дочь Ренаты Литвиновой повторила образ мамы из фильма «Небо. Самолет. Девушка»

Что было 2 ноября: примета дня и памятные даты
01 ноября 2018 14:02

Что было 2 ноября: примета дня и памятные даты

«Человек разбирается в хоккее»: юные воспитанники Баскова рассказывают о руководителе
01 ноября 2018 13:19

«Человек разбирается в хоккее»: юные воспитанники Баскова рассказывают о руководителе