Влад Топалов опубликовал нежное фото с четырёхмесячным сыном

«Да, я сильно жирный стал! И не стесняюсь этого! Ничё, сбросим! Главное – здоровым всем быть! Всех люблю и обнимаю крепко!», – подписал снимок артист.

Ребёнка Топалов и Регина Тодоренко назвали Михаилом. В Сети почти нет фотографий малыша, хотя Влад уже несколько раз показывал его мельком. Например, забросив сына себе на плечо, или его ногу, или на заднем плане в автомобиле.

Она сказала «Да». История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова в 8 фотографиях

Топалов и Тодоренко познакомились в 2017 году, о близких отношениях между ними стало известно весной 2018 года, летом того же года Влад сделал Регине предложение, и в день рождения Топалова (25 октября) певцы стали супругами.