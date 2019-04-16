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Влад Топалов опубликовал нежное фото с четырёхмесячным сыном

16 апреля 2019 14:04
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Новости России. Российский певец Влад Топалов опубликовал забавное фото со своим 4-месячным сыном.  

«Да, я сильно жирный стал! И не стесняюсь этого! Ничё, сбросим! Главное – здоровым всем быть! Всех люблю и обнимаю крепко!», – подписал снимок артист.  

Влад Топалов опубликовал нежное фото с четырёхмесячным сыном-1

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial  

Ребёнка Топалов и Регина Тодоренко назвали Михаилом. В Сети почти нет фотографий малыша, хотя Влад уже несколько раз показывал его мельком. Например, забросив сына себе на плечо, или его ногу, или на заднем плане в автомобиле.  

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Топалов и Тодоренко познакомились в 2017 году, о близких отношениях между ними стало известно весной 2018 года, летом того же года Влад сделал Регине предложение, и в день рождения Топалова (25 октября) певцы стали супругами. 

Немногим позже, 5 декабря 2018 года, у них случилось ещё одно радостное событие – родился сын.  

# Звезды # калейдоскоп # Влад Топалов # Фотофакт

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