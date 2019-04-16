Собака появилась из ниоткуда и спасла чихуахуа от смерти под машиной – невероятные кадры

Собака породы бордер-колли спасла свою лучшую подругу – чихуахуа – от столкновения с машиной. Момент героического поступка собаки попал на видео.

По информации Daily Mail, на записи с камер наблюдения видно, как бордер-колли играет на улице со своим владельцем и еще двумя собаками.

Затем видно, как женщина идет к своей машине и быстро выезжает с дороги.