Собака появилась из ниоткуда и спасла чихуахуа от смерти под машиной – невероятные кадры
Собака породы бордер-колли спасла свою лучшую подругу – чихуахуа – от столкновения с машиной. Момент героического поступка собаки попал на видео.
По информации Daily Mail, на записи с камер наблюдения видно, как бордер-колли играет на улице со своим владельцем и еще двумя собаками.
Затем видно, как женщина идет к своей машине и быстро выезжает с дороги.
В тот же миг чихуахуа пытается подбежать к бордер-колли, но пробирается сквозь снег недостаточно быстро.
В течение нескольких секунд колли бросается на помощь собаке, подбирает ее с земли и убирает с пути внедорожника.
Видео спасения здесь.
Затем автомобиль останавливается, прежде чем отъехать и снова сдать назад.
«Я видела что-то в зеркале. Сначала я подумала, что раздавила свою собаку», – поделилась женщина в подписи к видео.
Затем видно, как хозяйка выходит из машины, чтобы обнять обеих собак.
Невероятный момент произошел в в Квебеке в Канаде.
Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки (смотрите здесь).