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Собака появилась из ниоткуда и спасла чихуахуа от смерти под машиной – невероятные кадры

16 апреля 2019 14:02
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Собака породы бордер-колли спасла свою лучшую подругу – чихуахуа – от столкновения с машиной. Момент героического поступка собаки попал на видео.

По информации Daily Mail, на записи с камер наблюдения видно, как бордер-колли играет на улице со своим владельцем и еще двумя собаками.

Затем видно, как женщина идет к своей машине и быстро выезжает с дороги.

Собака появилась из ниоткуда и спасла чихуахуа от смерти под машиной – невероятные кадры-1

Скриншот из видео

В тот же миг чихуахуа пытается подбежать к бордер-колли, но пробирается сквозь снег недостаточно быстро.

В течение нескольких секунд колли бросается на помощь собаке, подбирает ее с земли и убирает с пути внедорожника.

Видео спасения здесь.  

Собака появилась из ниоткуда и спасла чихуахуа от смерти под машиной – невероятные кадры-4

Скриншот из видео

Затем автомобиль останавливается, прежде чем отъехать и снова сдать назад.  

Собака появилась из ниоткуда и спасла чихуахуа от смерти под машиной – невероятные кадры-7

Скриншот из видео

«Я видела что-то в зеркале. Сначала я подумала, что раздавила свою собаку», – поделилась женщина в подписи к видео.  

Собака появилась из ниоткуда и спасла чихуахуа от смерти под машиной – невероятные кадры-10

Скриншот из видео

Затем видно, как хозяйка выходит из машины, чтобы обнять обеих собак.  

Невероятный момент произошел в в Квебеке в Канаде.  

Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки (смотрите здесь).  

# Домашние животные # калейдоскоп

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