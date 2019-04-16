17 апреля в Беларуси будет до +16°C и без дождей

Новости Беларуси. На 17 апреля белорусские синоптики обещают тёплую погоду с переменной облачностью.

Как сообщает Белгидромет, по югу Беларуси вероятность осадков составляет 5-10%, на остальной территории – без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, порывы могут доходить до 12 м/с.

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Ночью температура воздуха будет колебаться от 0… +2°C по северу страны до +3… +5°C по югу. Днём заметно потеплеет, по всей республике столбик термометра будет показывать +11… +16°C.

В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе до 21 апреля