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17 апреля в Беларуси будет до +16°C и без дождей

16 апреля 2019 13:19
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Новости Беларуси. На 17 апреля белорусские синоптики обещают тёплую погоду с переменной облачностью.  

Как сообщает Белгидромет, по югу Беларуси вероятность осадков составляет 5-10%, на остальной территории – без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, порывы могут доходить до 12 м/с.  

Из 150-летнего дерева в Черногории бьёт фонтан воды. Видеофакт  

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0… +2°C по северу страны до +3… +5°C по югу. Днём заметно потеплеет, по всей республике столбик термометра будет показывать +11… +16°C.  

В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе до 21 апреля  

# Погода в Беларуси # калейдоскоп

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