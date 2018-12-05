Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями. Об этом сообщает портал PEOPLETALK со ссылкой на самого Топалова. Артист отметил, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

У пары родился сын. Малыш стал первенцем для обоих родителей. Регина Тодоренко вела активный образ жизни, работала и посещала светские мероприятия вплоть до самого появления мальчика на свет. История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова в 8 фотографиях (читать далее).

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Пара поженилась 25 октября – в день рождения Влада Топалова, а предложение возлюбленной певец сделал еще летом. Познакомились будущие супруги на репетиции спектакля, где играли влюбленную пару.

Фото: instagram.com/reginatodorenko