Она сказала «Да». История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова в 8 фотографиях

Для экс-солиста группы «Smash!!» это второй брак. Первой женой музыканта была Ксения Данилина, с которой певец пробыл в браке с 2015 по 2017 год ( здесь подробнее ).

Известно, что Регина и Влад познакомились летом 2017 года, когда вместе работали над спектаклем «Заложи жену в ломбард». Позже появились слухи, что между молодыми людьми роман: их часто встречали вместе в разных заведениях. Кроме того, они начали выкладывать совместные фото в Instagram. Но официальных заявлений, что Влад и Регина встречаются, не было.

Одну из первых совместных фотографий опубликовала в своем аккаунте Регина. Это был февраль. По снимку понятно: молодые люди вместе отдыхали на Байкале.

Позже Тодоренко опубликовала еще несколько кадров: молодые люди поехали в Лондон отмечать день рождения Регины, а заодно посетили там концерты Эда Ширана, Бейонсе и Джей Зи.

Под фотографиями Регина оставляла весьма загадочные подписи, вроде «с моим другом», «с моим фанатом», из которых не совсем ясно: встречаются они или нет.

Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/

А вчера стало известно, что Влад сделал предложение Регине в Сен-Тропе, и она сказала: «Да!».