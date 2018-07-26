Она сказала «Да». История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова в 8 фотографиях
Новости России. Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко решили пожениться. Новость подтвердила в социальных сетях PR-директор Регины Екатерина Прымина.
Для экс-солиста группы «Smash!!» это второй брак. Первой женой музыканта была Ксения Данилина, с которой певец пробыл в браке с 2015 по 2017 год (здесь подробнее).
Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/
Известно, что Регина и Влад познакомились летом 2017 года, когда вместе работали над спектаклем «Заложи жену в ломбард». Позже появились слухи, что между молодыми людьми роман: их часто встречали вместе в разных заведениях. Кроме того, они начали выкладывать совместные фото в Instagram. Но официальных заявлений, что Влад и Регина встречаются, не было.
Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/
Одну из первых совместных фотографий опубликовала в своем аккаунте Регина. Это был февраль. По снимку понятно: молодые люди вместе отдыхали на Байкале.
Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/
Позже Тодоренко опубликовала еще несколько кадров: молодые люди поехали в Лондон отмечать день рождения Регины, а заодно посетили там концерты Эда Ширана, Бейонсе и Джей Зи.
Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/
Под фотографиями Регина оставляла весьма загадочные подписи, вроде «с моим другом», «с моим фанатом», из которых не совсем ясно: встречаются они или нет.
Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/
А вчера стало известно, что Влад сделал предложение Регине в Сен-Тропе, и она сказала: «Да!».
Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/
Регина часто публикует фотографии, на которых она со своим будущим супругом. Топалов, напротив, редко делится со своими подписчиками личными кадрами.
Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/
Кстати, летом 2018 решили сыграть свадьбу многие звезды. Уже есть новости о том, как прошла свадьба рэпера ЛСП – подробнее здесь. Недавно в Беларуси состоялось бракосочетание резидента Comedy Club (подробнее здесь).