Прямой эфир

Она сказала «Да». История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова в 8 фотографиях

26 июля 2018 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко решили пожениться. Новость подтвердила в социальных сетях PR-директор Регины Екатерина Прымина.

Для экс-солиста группы «Smash!!» это второй брак. Первой женой музыканта была Ксения Данилина, с которой певец пробыл в браке с 2015 по 2017 год (здесь подробнее). 

Она сказала «Да». История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова в 8 фотографиях-1

Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/

Известно, что Регина и Влад познакомились летом 2017 года, когда вместе работали над спектаклем «Заложи жену в ломбард». Позже появились слухи, что между молодыми людьми роман: их часто встречали вместе в разных заведениях. Кроме того, они начали выкладывать совместные фото в Instagram. Но официальных заявлений, что Влад и Регина встречаются, не было.  

Она сказала «Да». История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова в 8 фотографиях-3

Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/

Одну из первых совместных фотографий опубликовала в своем аккаунте Регина. Это был февраль. По снимку понятно: молодые люди вместе отдыхали на Байкале.

Она сказала «Да». История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова в 8 фотографиях-5

Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/

Позже Тодоренко опубликовала еще несколько кадров: молодые люди поехали в Лондон отмечать день рождения Регины, а заодно посетили там концерты Эда Ширана, Бейонсе и Джей Зи.

Она сказала «Да». История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова в 8 фотографиях-7

Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/

Она сказала «Да». История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова в 8 фотографиях-9

Под фотографиями Регина оставляла весьма загадочные подписи, вроде «с моим другом», «с моим фанатом», из которых не совсем ясно: встречаются они или нет.

Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/

А вчера стало известно, что Влад сделал предложение Регине в Сен-Тропе, и она сказала: «Да!».

Она сказала «Да». История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова в 8 фотографиях-11

Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/

Регина часто публикует фотографии, на которых она со своим будущим супругом. Топалов, напротив, редко делится со своими подписчиками личными кадрами.

Она сказала «Да». История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова в 8 фотографиях-13

Источник фото: instagram.com/reginatodorenko/

Кстати, летом 2018 решили сыграть свадьбу многие звезды. Уже есть новости о том, как прошла свадьба рэпера ЛСП – подробнее здесь. Недавно в Беларуси состоялось бракосочетание резидента Comedy Club (подробнее здесь).  

# Звезды

Другие новости рубрики

Все новости
145 тысяч подписчиков за 14 часов: у котов Эда Ширана появилась своя страница в Instagram
26 июля 2018 14:15

145 тысяч подписчиков за 14 часов: у котов Эда Ширана появилась своя страница в Instagram

Идеальный город для IT: американская компания презентовала 1,5-минутный ролик о Минске
26 июля 2018 11:47

Идеальный город для IT: американская компания презентовала 1,5-минутный ролик о Минске

«Вы не сможете избежать смерти, поэтому смейтесь над ней». 96-летняя женщина выступает со своей рок-группой
25 июля 2018 15:51

«Вы не сможете избежать смерти, поэтому смейтесь над ней». 96-летняя женщина выступает со своей рок-группой