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Режиссером девятого эпизода «Звездных войн» станет Джей Джей Абрамс

12 сентября 2017 18:16
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Джей Джей Абрамс снова возьмется за фильм из вселенной «Звездных войн». Режиссер снимет девятый эпизод саги.

Режиссером девятого эпизода «Звездных войн» станет Джей Джей Абрамс-1

Фото: Variety

На днях стало известно, что Колин Треворроу, который должен был снимать девятый эпизод «Звездных войн», был отстранен от работы. Инсайдеры утверждают, что причиной этому стали постоянные разногласия с продюсерами и проблемы со сценарием, который Треворроу так и не смог привести к финальному варианту.

Студией рассматривалось несколько кандидатур на режиссерское кресло, но все они отпали после того, как Джей Джей Абрамс, постановщик «Пробуждения силы», согласился вернуться к работе над «Звездными войнами».

Режиссером девятого эпизода «Звездных войн» станет Джей Джей Абрамс-4

Фото: Variety

Кэтлин Кеннеди, глава студии Lucasflim:
«Пробуждение силы» превысило все возможные ожидания, и я невероятно рада, что Джей Джей возвращается, дабы закончить трилогию».

Абрамс не только снимет фильм, но и напишет для него сценарий вместе с Крисом Террио.

Напомним, что Джей Джей Абрамс популярный американский режиссер, который работает в жанре научной фантастики. Именно он в 2009 возродил «Звездный путь» в киноформате и снял один из самых умных детских фильмов последнего десятилетия «Супер 8». Также Абрамс стоит за созданием теле-феномена «Остаться в живых».

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Джей Джей Абрамс

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