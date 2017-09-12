Режиссером девятого эпизода «Звездных войн» станет Джей Джей Абрамс

На днях стало известно, что Колин Треворроу, который должен был снимать девятый эпизод «Звездных войн», был отстранен от работы. Инсайдеры утверждают, что причиной этому стали постоянные разногласия с продюсерами и проблемы со сценарием, который Треворроу так и не смог привести к финальному варианту.

Студией рассматривалось несколько кандидатур на режиссерское кресло, но все они отпали после того, как Джей Джей Абрамс, постановщик «Пробуждения силы», согласился вернуться к работе над «Звездными войнами».