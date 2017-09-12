Режиссером девятого эпизода «Звездных войн» станет Джей Джей Абрамс

Джей Джей Абрамс снова возьмется за фильм из вселенной «Звездных войн». Режиссер снимет девятый эпизод саги.
Джей Джей Абрамс снова возьмется за фильм из вселенной «Звездных войн». Режиссер снимет девятый эпизод саги.
Фото: Variety
На днях стало известно, что Колин Треворроу, который должен был снимать девятый эпизод «Звездных войн», был отстранен от работы. Инсайдеры утверждают, что причиной этому стали постоянные разногласия с продюсерами и проблемы со сценарием, который Треворроу так и не смог привести к финальному варианту.
Студией рассматривалось несколько кандидатур на режиссерское кресло, но все они отпали после того, как Джей Джей Абрамс, постановщик «Пробуждения силы», согласился вернуться к работе над «Звездными войнами».
Фото: Variety
Кэтлин Кеннеди, глава студии Lucasflim:
«Пробуждение силы» превысило все возможные ожидания, и я невероятно рада, что Джей Джей возвращается, дабы закончить трилогию».
Абрамс не только снимет фильм, но и напишет для него сценарий вместе с Крисом Террио.
Напомним, что Джей Джей Абрамс популярный американский режиссер, который работает в жанре научной фантастики. Именно он в 2009 возродил «Звездный путь» в киноформате и снял один из самых умных детских фильмов последнего десятилетия «Супер 8». Также Абрамс стоит за созданием теле-феномена «Остаться в живых».