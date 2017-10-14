Видеофакт: астронавты МКС показали вращение спиннера в невесомости
Новости США. Космонавты на МКС сняли ролик, на котором видно, как работает спиннер в условиях невесомости.
Ролик был опубликован на YouTube-канале NASA Johnson 13 октября. За сутки его посмотрли более 120 тысяч раз.
В описании к видео сказано, что спиннер теперь и в космосе. Космонавты назвали запуск спиннера в невесомости «отличным способом поэкспериментировать с законами Ньютона».
Фото: кадр из видео NASA Johnson
На кадрах из ролика видно, что в космосе популярная игрушка может крутиться без поддержки человека. Астронавты и сами вращались в невесомости, как спиннер.
Фото: кадр из видео NASA Johnson
В начале года игрушка спиннер произвела настоящий бум среди подростков. Одно из предназначений вертушки в том, что она снимает стресс, способствует развитию мелкой моторики, развивает чувствительность пальцев.
Фото: кадр из видео NASA Johnson
Летом 2017 года кот из Японии научился крутить спиннер хвостом, а канадский блогер впервые применил его как музыкальный инструмент.
Самый долговращающийся спиннер придумали в Японии: он вертится около 13 минут – здесь подробнее.