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Видеофакт: астронавты МКС показали вращение спиннера в невесомости

14 октября 2017 12:57
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Новости США. Космонавты на МКС сняли ролик, на котором видно, как работает спиннер в условиях невесомости.

Ролик был опубликован на YouTube-канале NASA Johnson 13 октября. За сутки его посмотрли более 120 тысяч раз.

В описании к видео сказано, что спиннер теперь и в космосе. Космонавты назвали запуск спиннера в невесомости «отличным способом поэкспериментировать с законами Ньютона».

Видеофакт: астронавты МКС показали вращение спиннера в невесомости-1

Фото: кадр из видео NASA Johnson

На кадрах из ролика видно, что в космосе популярная игрушка может крутиться без поддержки человека. Астронавты и сами вращались в невесомости, как спиннер.

Видеофакт: астронавты МКС показали вращение спиннера в невесомости-4

Фото: кадр из видео NASA Johnson

В начале года игрушка спиннер произвела настоящий бум среди подростков. Одно из предназначений вертушки в том, что она снимает стресс, способствует развитию мелкой моторики, развивает чувствительность пальцев.

Видеофакт: астронавты МКС показали вращение спиннера в невесомости-7

Фото: кадр из видео NASA Johnson

Летом 2017 года кот из Японии научился крутить спиннер хвостом, а канадский блогер впервые применил его как музыкальный инструмент.

Самый долговращающийся спиннер придумали в Японии: он вертится около 13 минут – здесь подробнее.

# Космос # Фотофакт # калейдоскоп

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