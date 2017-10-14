Видеофакт: астронавты МКС показали вращение спиннера в невесомости

Новости США. Космонавты на МКС сняли ролик, на котором видно, как работает спиннер в условиях невесомости.

Ролик был опубликован на YouTube-канале NASA Johnson 13 октября. За сутки его посмотрли более 120 тысяч раз.

В описании к видео сказано, что спиннер теперь и в космосе. Космонавты назвали запуск спиннера в невесомости «отличным способом поэкспериментировать с законами Ньютона».