Весит больше 30 кг! Мужчина поймал огромную золотую рыбку

Мужчина пошел на рыбалку и поймал настоящую золотую рыбку. Какого удивительного размера она была и как попала в пресное озеро – в нашем материале.

42-летний житель Великобритании рыбачил на озере Блууотер во Франции и поймал настоящую золотую рыбку, пишет New York Post. Ее назвали Морковкой из-за ярко-оранжевой окраски. Рыба является гибридом зеркального и декоративного карпов кои. Ее выпустили в озеро совсем маленькой как приманку для рыболовов 15 лет назад. Мужчина поймал уже подросшую рыбину весом 30,5 килограмма.

Рыбак вытягивал Морковку 25 минут. Но это того стоило, потому что раньше она жила на глубине и редко выплывала на поверхность – любители считали ее неуловимой. Так и не узнав, исполняет ли эта рыбка желания, мужчина выпустил ее обратно в воду. Но он явно был доволен уловом. Эксперты предположили, что эта рыба является самым крупным карпом в мире.

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