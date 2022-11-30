Весит больше 30 кг! Мужчина поймал огромную золотую рыбку

Мужчина пошел на рыбалку и поймал настоящую золотую рыбку. Какого удивительного размера она была и как попала в пресное озеро – в нашем материале.
Мужчина пошел на рыбалку и поймал настоящую золотую рыбку. Какого удивительного размера она была и как попала в пресное озеро – в нашем материале.
Фото: New York Post
42-летний житель Великобритании рыбачил на озере Блууотер во Франции и поймал настоящую золотую рыбку, пишет New York Post. Ее назвали Морковкой из-за ярко-оранжевой окраски. Рыба является гибридом зеркального и декоративного карпов кои. Ее выпустили в озеро совсем маленькой как приманку для рыболовов 15 лет назад. Мужчина поймал уже подросшую рыбину весом 30,5 килограмма.
Фото: New York Post
Рыбак вытягивал Морковку 25 минут. Но это того стоило, потому что раньше она жила на глубине и редко выплывала на поверхность – любители считали ее неуловимой. Так и не узнав, исполняет ли эта рыбка желания, мужчина выпустил ее обратно в воду. Но он явно был доволен уловом. Эксперты предположили, что эта рыба является самым крупным карпом в мире.
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