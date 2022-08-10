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Мужчина остался жив после того, как оказался в пасти кита. Как ему это удалось?

10 августа 2022 14:04
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Мужчина нырял, но попал в пасть кита. Удивительная история произошла у одного из побережий США. Как человеку удалось выжить после того, как он оказался во рту самого большого животного на планете – рассказываем.

Мужчина остался жив после того, как оказался в пасти кита. Как ему это удалось?-1


Фото: pixabay

Майкл нырял за лобстерами у побережья Кейп-Код в штате Массачусетс. Вдруг его сбило что-то похожее на 100-тонный грузовик, передает Mirror. Мужчина находился на глубине 45 футов [13,7 метров – прим. ред.]. Гигантский объект, сбивший его, был далеко не автомобилем, а крупнейшим живым существом на планете – горбатым китом. Поэтому, когда Майкла проглотил гигант, его тело едва касалось пасти.

Мужчина остался жив после того, как оказался в пасти кита. Как ему это удалось?-4


Фото: mirror.co.uk

Мужчина профессиональный ныряльщик, поэтому сначала подумал, что его проглотила огромная акула. Пасть была черной и мясистой. Но после Майкл понял, что нет зубов. Только тогда мужчина осознал, что находится внутри животного, которое гораздо больше и безобиднее. Американец был уверен, что умрет, поэтому думал о своей семье и детях. Но через мгновение он увидел свет. Кит открыл пасть – и мужчину выбросило на поверхность океана.

Мужчина остался жив после того, как оказался в пасти кита. Как ему это удалось?-7


Фото: mirror.co.uk

Ученые не раз утверждали, что горбатый кит физически не может проглотить человека целиком. По некоторым данным, диаметр горла горбача – 15 дюймов [38 сантиметров – прим. ред.]. Но один случай проглатывания человека в истории все-таки есть. В 1890-х кашалот проглотил участника китобойной экспедиции. Это странно, но человек остался жив.

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# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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