Мужчина остался жив после того, как оказался в пасти кита. Как ему это удалось?

Мужчина нырял, но попал в пасть кита. Удивительная история произошла у одного из побережий США. Как человеку удалось выжить после того, как он оказался во рту самого большого животного на планете – рассказываем.



Фото: pixabay

Майкл нырял за лобстерами у побережья Кейп-Код в штате Массачусетс. Вдруг его сбило что-то похожее на 100-тонный грузовик, передает Mirror. Мужчина находился на глубине 45 футов [13,7 метров – прим. ред.]. Гигантский объект, сбивший его, был далеко не автомобилем, а крупнейшим живым существом на планете – горбатым китом. Поэтому, когда Майкла проглотил гигант, его тело едва касалось пасти.



Фото: mirror.co.uk

Мужчина профессиональный ныряльщик, поэтому сначала подумал, что его проглотила огромная акула. Пасть была черной и мясистой. Но после Майкл понял, что нет зубов. Только тогда мужчина осознал, что находится внутри животного, которое гораздо больше и безобиднее. Американец был уверен, что умрет, поэтому думал о своей семье и детях. Но через мгновение он увидел свет. Кит открыл пасть – и мужчину выбросило на поверхность океана.