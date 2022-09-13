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Рыбак провёл в открытом море 11 дней. Его спасла морозильная камера

13 сентября 2022 14:56
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Рыбак провел в море 11 дней и выжил благодаря случайно оказавшемуся в лодке морозильнику. Уникальный случай произошел у берегов Франции.

Рыбак провёл в открытом море 11 дней. Его спасла морозильная камера -1


Фото: pixabay

Как сообщает издание The Mirror, 44-летний бразилец плыл на своей деревянной лодке недалеко от берега французской Гвианы, но внезапно судно начало наполняться водой. Лодка быстро затонула. Ко всему прочему, мужчина не умел плавать, но его спас морозильник, находящийся на борту. Рыбак решил забраться в него. И не прогадал. Он смог прожить в открытом море на палящем солнце без еды и воды 11 дней. Нескоро, но его заметила команда другого судна.

Рыбак провёл в открытом море 11 дней. Его спасла морозильная камера -4


Фото: The Mirror

«Я услышал шум – над морозильной камерой была лодка. Люди думали, что там никого нет. Затем они медленно приблизились, мое зрение угасло, и тогда я сказал: “Боже мой, лодка”. Я поднял руки и попросил о помощи», – так утопающий описал свое спасение.

Рыбак провёл в открытом море 11 дней. Его спасла морозильная камера -7


Фото: The Mirror

Мужчина признался, что оставаясь без еды и воды, он потерял около пяти килограммов. Больше всего в то время его мучила жажда. СМИ Бразилии сообщили, что человека обнаружили в 280 милях [чуть более 450 километров – прим. ред.] от места, где затонула лодка. После спасения измученный рыбак упал на пол спасшего его судна – он был сильно обезвожен и потерял ориентацию.

Однако это было не последнее испытание счастливчика. На берегу его арестовали за отсутствие проездных документов. В конце концов мужчину освободили. Он вернулся в Бразилию и описал спасение как самый важный день в своей жизни.  

Это не единственная необычная история спасения. Ранее мы рассказывали о мужчине, которого проглотили кит. Как ему удалось выжить, читайте здесь.

# Несчастный случай # калейдоскоп # Фотофакт

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