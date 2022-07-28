Стюардесса яхты рассказала о самой странной просьбе богатого клиента

Женщина из Хорватии работает на яхте. В одном из интервью у нее спросили о самой необычной просьбе пассажира, передает Daily Mail. Стюардесса ответила, что однажды мужчина попросил подать куриные яйца, которые снесли курицы, питавшиеся только червями. Пассажир пояснил, что такие яйца содержат больше белка. Интересно, что женщине удалось выполнить просьбу богатого клиента.

Также бортпроводница отметила, что она старается придерживаться двух принципов работы: никогда не говорить «нет» гостям и соблюдать порядок и дисциплину во всем.

Читайте также:

Грустная официантка пошла на работу и получила почти тысячу долларов. Вот как это произошло

Теперь шоколадный цвет кожи вам обеспечен. Секреты, как правильно загорать без вреда для здоровья

Даже металлоискатель не помог. Парень решил сделать предложение девушке на пляже и потерял кольцо в песке