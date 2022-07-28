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Стюардесса яхты рассказала о самой странной просьбе богатого клиента

28 июля 2022 11:40
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Стюардесса яхты рассказала, какую самую необычную просьбу пассажира ей приходилось выполнять. Это удивляет.

Стюардесса яхты рассказала о самой странной просьбе богатого клиента -1


Фото: yachtcharterfleet.com

Женщина из Хорватии работает на яхте. В одном из интервью у нее спросили о самой необычной просьбе пассажира, передает Daily Mail. Стюардесса ответила, что однажды мужчина попросил подать куриные яйца, которые снесли курицы, питавшиеся только червями. Пассажир пояснил, что такие яйца содержат больше белка. Интересно, что женщине удалось выполнить просьбу богатого клиента.

Также бортпроводница отметила, что она старается придерживаться двух принципов работы: никогда не говорить «нет» гостям и соблюдать порядок и дисциплину во всем.

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# Профессии # калейдоскоп # Фотофакт

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