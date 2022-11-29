Мужчина съел десять самых острых перцев в мире за 33 секунды и попал в Книгу рекордов Гиннесcа

Мужчина обожает острый перец чили, и может съесть его очень много. Неудивительно, что он поставил очередной мировой рекорд.
Мужчина обожает острый перец чили, и может съесть его очень много. Неудивительно, что он поставил очередной мировой рекорд.
Фото: Ginness World Records
Грегори Фостер владеет компанией по выращиванию перца и производству экстремально жгучих соусов. Житель США ранее уже был занесен в Книгу рекордов Гиннесcа за то, что смог за 8,72 секунды съесть три перца сорта Carolina Reaper. К слову, это самый острый перец в мире. Как сообщает Ginness World Records, в сентябре 2022 года Грегори смог съесть 10 штук за 33,15 секунды.
Фото: Ginness World Records
Энтузиаст совершил второй рекорд в своей жизни спустя девять месяцев после первого. Чили Carolina Reaper многие описывают как перец с фруктовым вкусом. При этом первый укус сладкий, а затем вкус раскрывается и напоминает расплавленную лаву. Грегори тоже посчитал, что перец похож на жидкую лаву.
Фото: Ginness World Records
Рекордсмен считает, что главное, что должно быть под рукой при поедании чили, – молоко и мороженое. К слову, острый плод содержит вещество капсаицин, которое вызывает жжение вкусовых рецепторов. А молочные продукты вымывают его, поскольку в их составе есть казеин. Но рекорд мужчина все равно назвал болезненным, так как при поедании перца у него были приступы рвоты и чрезмерное потоотделение.
А эта женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда отрастила самые длинные ногти в мире. Какой длины они были и чего ей это стоило – читайте в нашем материале.