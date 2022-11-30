30 ноября – Всемирный день домашних животных. Чем ещё известна эта дата?

Всемирный день домашних животных

30 ноября – Всемирный день домашних животных. Питомцы очень нуждаются в постоянном уходе и любви своих хозяев, они готовы всю жизнь платить за это своей верностью и преданностью. Но люди часто забывают об этом. Случается, что вчерашние друзья оказываются просто выброшенными на улицу, за борт хозяйского тепла и заботы. Неудивительно, что девизом этого дня стали слова Маленького принца из произведения Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», – которые обращены ко всем людям. Главная цель проведения всех акций и мероприятий в этот день – привлечение внимания к проблемам домашних животных (в том числе бездомных); воспитание бережного отношения к ним, ответственности за их содержание и понимание того, что они – братья наши меньшие, а не объект развлечения. Международный день защиты информации

30 ноября отмечается Международный день защиты информации. Цель праздника – напомнить пользователям о необходимости защиты их компьютеров, смартфонов и всей хранимой в них информации. На протяжении нескольких лет основная идея всех проводимых мероприятий – каждый пользователь должен лично отвечать, обеспечивать и поддерживать защиту информационных активов и ресурсов. В этом контексте защита информации подразумевает установку антивирусных программ, межсетевых экранов, использование трудно определимых паролей, социальную инженерию, физическую защиту информационных ресурсов и активов. Первый официальный международный футбольный матч был сыгран 30 ноября 1872 года

Первый официальный международный футбольный матч был сыгран 30 ноября 1872 года, 150 лет назад, между национальными сборными Шотландии и Англии на стадионе Западного шотландского крикетного клуба «Гамильтон Кресент». Поединок, за которым наблюдали 4 000 зрителей, завершился нулевой ничьей. Всемирный день слонов Слоноуин

Во многих странах 30 ноября отмечается один из нескольких праздников, посвященных слонам, – Всемирный день слонов Слоноуин. Хотя животные занесены в Международную Красную книгу, охота на них не прекращается уже многие годы. В этот день по всему миру проходят мероприятия, призывающие обратить внимание на проблему снижения популяции слонов. С самых маленьких лет детям стоит прививать любовь ко всем живым обитателей мира, в том числе слонам. Это позволит воспитать в каждом ребенке сострадание и отсутствие желания обидеть. Так вся планета сможет защитить вымирающий вид. Международный день юбки