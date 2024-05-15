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Вещи, которые нужно убрать из квартиры, если вы аллергик

15 мая 2024 08:08
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Аллергикам приходится сложно в весенний период из-за цветений. Однако обычные предметы в доме тоже могут вызвать частые приступы чихания.

Вещи, которые нужно убрать из квартиры, если вы аллергик -1


Фото: Pixabay

Чаще всего чихание вызывают цветущие комнатные растения, освежители воздуха, свечи. Пылевые клещи собираются в теплых и пыльных местах, например, в мягких игрушках, подушках, матрасах, сообщает The Mirror.

Причиной чихания или насморка могут быть и другие предметы, находящиеся дома. Это парфюм, чистящие средства, различные специи, домашние животные, старые книги, ароматические палочки и другие пахнущие предметы интерьера.

Чтобы предотвратить аллергию, нужно регулярно вытирать пыль влажной тряпкой, чаще мыть домашних животных и их вещи, хорошо проветривать помещение.

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