Учёные: газировка влияет на здоровье и пищевые привычки детей в будущем

Ученые выяснили, что употребление газированных напитков, таких как кола, в возрасте до двух лет может привести к увеличению веса после 20 лет. А дети, которые пьют натуральные соки, в будущем, как правило, придерживаются правильного питания и остаются здоровы, сообщает The Mirror.

Было замечено, что в трехлетнем возрасте малыши, которые пили колу, потребляли больше калорий, жиров, белков и сахара, но меньше клетчатки, склонны к неправильным пищевым привычкам и набору веса. Ученые считают, что рациональное питание формирует привычки на протяжении жизни и влияет на увеличение веса. К примеру, дети, которые в детстве пили газировку, в ходе эксперимента выбирали такую еду, как бургеры, сосиски, пиццы, картошку фри. А дети, которые пили соки, предпочитали рыбу, фрукты, зелень, овощи и салаты.

Исследование показывает, что причины ожирения у взрослых начинаются в раннем детстве, поэтому родителям необходимо уделять больше внимания рациону в первые годы жизни детей.

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