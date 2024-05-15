Прямой эфир

Учёные: газировка влияет на здоровье и пищевые привычки детей в будущем

15 мая 2024 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новое исследование показало, что дети, которые пьют газировку, больше подвержены ожирению.

Ученые выяснили, что употребление газированных напитков, таких как кола, в возрасте до двух лет может привести к увеличению веса после 20 лет. А дети, которые пьют натуральные соки, в будущем, как правило, придерживаются правильного питания и остаются здоровы, сообщает The Mirror.

Учёные: газировка влияет на здоровье и пищевые привычки детей в будущем-1


Фото: Pixabay

Было замечено, что в трехлетнем возрасте малыши, которые пили колу, потребляли больше калорий, жиров, белков и сахара, но меньше клетчатки, склонны к неправильным пищевым привычкам и набору веса. Ученые считают, что рациональное питание формирует привычки на протяжении жизни и влияет на увеличение веса. К примеру, дети, которые в детстве пили газировку, в ходе эксперимента выбирали такую еду, как бургеры, сосиски, пиццы, картошку фри. А дети, которые пили соки, предпочитали рыбу, фрукты, зелень, овощи и салаты.

Исследование показывает, что причины ожирения у взрослых начинаются в раннем детстве, поэтому родителям необходимо уделять больше внимания рациону в первые годы жизни детей.

Читайте также:

Ученые выяснили, что небольшое количество фруктового сока может понижать артериальное давление

Могут ли дети унаследовать бессонницу родителей – ученые дали однозначный ответ

Ученые считают, что фастфуд и газировка вреднее табака

# Здоровье # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Как избежать неприятного запаха изо рта – рассказывает стоматолог
07 мая 2024 08:37

Как избежать неприятного запаха изо рта – рассказывает стоматолог

Эта известная каша на завтрак может предотвратить развитие сонливости и 12 видов рака
06 мая 2024 10:15

Эта известная каша на завтрак может предотвратить развитие сонливости и 12 видов рака

Священник рассказал, можно ли выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц и крошки от куличей
06 мая 2024 09:55

Священник рассказал, можно ли выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц и крошки от куличей

Женщина поделилась лайфхаком, который избавил её от тёмных кругов под глазами
06 мая 2024 09:14

Женщина поделилась лайфхаком, который избавил её от тёмных кругов под глазами

Мужчина в 86 лет женился на своей первой любви из университета
06 мая 2024 08:45

Мужчина в 86 лет женился на своей первой любви из университета

Психолог рассказала, как без стресса вернуться к работе после больших выходных
03 мая 2024 07:55

Психолог рассказала, как без стресса вернуться к работе после больших выходных

Психолог рассказала, как влиться в работу после больших выходных
02 мая 2024 11:04

Психолог рассказала, как влиться в работу после больших выходных

Священник рассказал, как освятить кулич на Пасху дома
02 мая 2024 09:12

Священник рассказал, как освятить кулич на Пасху дома

106-летняя женщина поделилась секретом долголетия
29 апреля 2024 10:01

106-летняя женщина поделилась секретом долголетия

Женщина выиграла миллион долларов, но забыла о лотерейном билете
26 апреля 2024 11:46

Женщина выиграла миллион долларов, но забыла о лотерейном билете

Профессор назвал полезный обед, который готовится за пять минут
26 апреля 2024 09:02

Профессор назвал полезный обед, который готовится за пять минут

Женщина не получила работу, так как пришла на собеседование без макияжа
25 апреля 2024 11:07

Женщина не получила работу, так как пришла на собеседование без макияжа