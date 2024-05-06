Эта известная каша на завтрак может предотвратить развитие сонливости и 12 видов рака

Завтрак – самый важный прием пищи за день. Правильный его выбор может во многом повлиять на то, как пройдет остаток дня. Специалисты назвали правильное блюдо для утреннего приема пищи.

Ученые пришли к выводу, что овсяная каша может предотвратить дневную сонливость и снизить риск развития диабета и 12 видов рака, пишет The Mirror.

Овес является полезным источником сложных углеводов. Это означает, что организм переработает кашу в энергию, которая понадобится в течение дня. Человек будет чувствовать себя сытым дольше. Более того, овес прекрасно поддерживает уровень сахара в крови, является источником клетчатки и фенольных кислот, которые могут защитить от рака кишечника.

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