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Эта известная каша на завтрак может предотвратить развитие сонливости и 12 видов рака

06 мая 2024 10:15
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Завтрак – самый важный прием пищи за день. Правильный его выбор может во многом повлиять на то, как пройдет остаток дня. Специалисты назвали правильное блюдо для утреннего приема пищи. 

Эта известная каша на завтрак может предотвратить развитие сонливости и 12 видов рака -1


Фото: Pixabay

Ученые пришли к выводу, что овсяная каша может предотвратить дневную сонливость и снизить риск развития диабета и 12 видов рака, пишет The Mirror.

Овес является полезным источником сложных углеводов. Это означает, что организм переработает кашу в энергию, которая понадобится в течение дня. Человек будет чувствовать себя сытым дольше. Более того, овес прекрасно поддерживает уровень сахара в крови, является источником клетчатки и фенольных кислот, которые могут защитить от рака кишечника.

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# Здоровое питание # калейдоскоп

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