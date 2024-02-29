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Пять ужасных вещей, которые случаются, если не стирать постельное бельё раз в неделю

29 февраля 2024 09:16
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Эксперты предупреждают об очень неприятных последствиях, если вы меняете постельное белье реже одного раза в неделю.

Пять ужасных вещей, которые случаются, если не стирать постельное бельё раз в неделю -1


Фото: Рixabay

Считается, что нужно менять постельное белье один раз в семь дней, чтобы избежать накопления грязи, омертвевшей кожи и избавиться от прыщей и других проблем с кожными покровами. Если вовремя не сменить простыню, то на ней накопятся омертвевшие клетки кожи, что в дальнейшем приведет к появлению пылевых клещей, сообщает The Mirror. А пылевые клещи вызывают аллергию и астму.

Накопление на постельном пота и различных масел приведет к закупорке пор на коже, а далее к появлению прыщей или воспалению экземы. К слову, если пятна пота, слюны вовремя не выстирать, позже их будет вовсе невозможно удалить. Вовремя не постиранная постель также способствуют накоплению неприятного запаха и бактерий на матрасе.

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# Сон # калейдоскоп

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