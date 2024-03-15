Эксперты рассказали, почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами

Эксперты предостерегают от привычки ложиться спать с мокрыми волосами. Влажная среда, которая создается на постельном белье и изголовье кровати, идеальна для размножения клещей, клопов и бактерий.

По данным нового исследования, более 53% людей любят ложиться в кровать с мокрой головой. Чтобы предотвратить появления в постели лишних жителей, эксперты советуют стирать постельное белье каждую неделю, передает The Mirror. А также нельзя спать на подушке более двух лет, так как со временем она становиться домом для миллионов пылевых клещей. Это может быть чревато развитием астмы и появлением насморка у детей и взрослых.

Следует регулярно менять постельное белье, подушки, чистить изголовье кровати, на которой вы спите.

Читайте также:

Пять ужасных вещей, которые случаются, если не стирать постельное бельё раз в неделю

Визажист назвала ошибку в хранении косметики, которую совершают многие

Эти три продукта нельзя покупать в супермаркетах – и вот почему