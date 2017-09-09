Дневник Минского полумарафона: что рассказывает о забеге Вадим Девятовский

Новости Беларуси. 10 сентября в 10 утра стартует Минский полумарафон. Забег состоится на три дистанции – 5,5, 10, 21,1 километра. Маршрут забега пройдет в самом центре города.

В полумарафоне примут участие более 30 тысяч человек. Он приурочен к юбилею Минска – городу исполнилось 950 лет.

Дневник подготовки к полумарафону на своих страницах в социальных сетях ведет председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Он рассказывает о прошедших тренировках и знакомит с некоторыми участниками забега.

«Выбирайте свой темп»: Вадим Девятовский дал совет всем участникам полумарафона – здесь подробнее.

Менее, чем за сутки до Минского полумарафона, мы собрали некоторые посты Вадима Девятовского о забеге в одном материале.

«Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижнкова на свой странице в Instagram поделилась с подписчиками фото с Вадимом Девятовским и написала, что он лично контролирует процесс выдачи стартовых пакетов на Минском полумарафоне. «Стараниями этого человека в воскресенье Минск будет бежать:) И это круто».