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Венецианский кинофестиваль-2017: лучшие наряды с ковровой дорожки

08 сентября 2017 09:58
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Венецианский кинофестиваль 2017 года подходит к концу. Завтра вечером мы узнаем имена победителей и перенесемся в Торонто, где сейчас начинается TIFF – фестиваль, традиционно открывающий наградный сезон. Венецианский же смотр этого года получился тихим и мирным – никаких скандалов, шокирующих событий, громких премьер. Зато на ковровой дорожке было множество прекрасных женщин, чьи наряды приковывали внимание не только любителей кино, но и поклонников высокой моды. Мы предлагаем вашему вниманию лучшие платья Венеции-2017, которые будут обсуждать в фэшн-кругах, как минимум, до предстоящей премии «Оскар».

Здесь вы можете прочитать о самых ожидаемых фильмах, премьера которых состоялась в рамках фестиваля.

# Звезды # Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Дженнифер Лоуренс # Джулианна Мур # Мишель Пфайффер

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