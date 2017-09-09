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870 лет: как Москва отмечает свой юбилей

09 сентября 2017 14:19
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Новости России. Одновременно с Минском знаковый юбилей отмечает Москва. Столице России исполняется 870 лет.

В нынешнем году праздник города выпал на 9-10 сентября. Праздничная программа нынешнего Дня рождения включает в себя десятки развлекательных мероприятий, которые развернулись более, чем на 700 площадках по всему городу.

День города Минска-2017

Основными точками массовых мероприятий стали Красная, Тверская, Манежная, Театральная, Болотная площади, Арбат, Парк Горького, ВДНХ и другие знаковые места города.

Мы собрали 20 фотографий с празднования юбилея Москвы.

Как минчане отмечают юбилей города – смотрите здесь

# Фотофакт # калейдоскоп # Праздники

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