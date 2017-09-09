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Фотофакт: как жители Минска отмечают 950-летний юбилей столицы (часть 2)

09 сентября 2017 13:10
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Новости Беларуси. Минск празднует юбилей. Городу исполнилось 950 лет.

9 и 10 сентября минчан и гостей столицы ждет множество мероприятий, ярмарок и концертов. Завершением субботнего праздничного дня станет салют у Дворца спорта. 10 сентября состоится долгожданный Минский полумарафон, в котором примут участие несколько десятков тысяч человек.

День города Минска-2017

8 сентября вечером минчане увидели музыкальное шоу поющих фонтанов (здесь подробности).

Мы собрали фотографии, как минчане отмечают юбилей белорусской столицы.

Первую часть смотрите здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # День города в Минске-2017

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