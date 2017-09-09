Фотофакт: как жители Минска отмечают 950-летний юбилей столицы (часть 2)

Новости Беларуси. Минск празднует юбилей. Городу исполнилось 950 лет.
9 и 10 сентября минчан и гостей столицы ждет множество мероприятий, ярмарок и концертов. Завершением субботнего праздничного дня станет салют у Дворца спорта. 10 сентября состоится долгожданный Минский полумарафон, в котором примут участие несколько десятков тысяч человек.
8 сентября вечером минчане увидели музыкальное шоу поющих фонтанов (здесь подробности).
Мы собрали фотографии, как минчане отмечают юбилей белорусской столицы.
Первую часть смотрите здесь.