Фотофакт: как жители Минска отмечают 950-летний юбилей столицы (часть 2)

Новости Беларуси. Минск празднует юбилей. Городу исполнилось 950 лет.

9 и 10 сентября минчан и гостей столицы ждет множество мероприятий, ярмарок и концертов. Завершением субботнего праздничного дня станет салют у Дворца спорта. 10 сентября состоится долгожданный Минский полумарафон, в котором примут участие несколько десятков тысяч человек.

8 сентября вечером минчане увидели музыкальное шоу поющих фонтанов (здесь подробности).

Мы собрали фотографии, как минчане отмечают юбилей белорусской столицы.