Фотофакт: как жители Минска празднуют День города (часть 1)

Новости Беларуси. Белорусская столица в эти выходные отмечает 950-летний юбилей.

Основные празднования Минск начал в пятницу – 8 сентября. На берегу Комсомольского озера состоялся музыкальный проект «Поющие фонтаны».

В этом представлении друг с другом сочетались вода, музыка и свет – здесь подробнее.

9 и 10 сентября пройдут основные мероприятия, посвященные празднику. Минчан и гостей столицы ждут ярмарки, концерты, полумарафон и салют.

Мы собрали фотографии, как минчане начали праздновать юбилей своего города – они посетили шоу фонтанов на берегу озера и полюбовались на десятки разноцветных воздушных шаров над Минском.