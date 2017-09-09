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Мой Минск: как Дарья Домрачева поздравила город с 950-летием

09 сентября 2017 09:24
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Новости Беларуси. Минск отмечает свой юбилей и принимает поздравления. В 2017 году городу исполнилось 950 лет.

Основные мероприятия, приуроченные ко дню рождения города состоятся в выходные – 9 и 10 сентября. Минчан и гостей столицы ждут ярмарки, концерты, массовые спортивные соревнования. Вечером 9 сентября минчане увидят над городом салют.

День города Минска-2017

Мой Минск: как Дарья Домрачева поздравила город с 950-летием-1

Фото: instagram.com/dadofun

К поздравлению города с юбилеем присоединилась трехкратная олимпийская чемпионка – Дарья Домрачева.

На своей странице в Instgram спортсменка опубликовала пост, в котором поздравила любимый город с праздником, и опубликовала 10 фотографий города.

Дарья Домрачева, биатлонистка:
МИНСКУ 950 СЕГОДНЯ!!!! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!!! 

Мой Минск: как Дарья Домрачева поздравила город с 950-летием-4

Фото: instagram.com/dadofun

Поздравление было продублировано и на английском языке. Спортсменка назвала белорусскую столицу «моим Минском» и отметила, что это «город с большой историей и горячим сердцем».

Подписчики Домрачевой присоединились к поздравлениям Минску. Они отмечали, что это «прекрасный город», некоторые болельщики выразили желание когда-нибудь посетить Минск или даже переехать сюда.

# Дарья Домрачева # Фотофакт # калейдоскоп # День города в Минске-2017

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