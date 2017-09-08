«Иметь такую поддержку просто великолепно»: мужчина создает одежду, которая растет вместе с ребенком
Новости Великобритании. Используя свои знания в сфере авиастроения, лондонский дизайнер Райан Ясин придумал детскую эко-одежду, которая растет вместе с ребенком.
Согласно недавнему исследованию Aviva, большинство детей за первые два года жизни вырастают на семь размеров.
Расстроившись по причине того, как быстро вырастали из подаренной им одежды его племянники, 24-летний дизайнер Райан Ясин изобрел материал для создания увеличивающейся по мере роста ребенка одежды. Подобные технологии используются в производстве стентов и имплантов.
Одежда сделана из особой легкой гофрированной водонепроницаемой ткани, пригодна для повторного использования и ее можно стирать в машинке. Она будет не только иметь длительный срок эксплуатации, но и в сложенном виде умещаться в карман.
Еще одном мотивом для создания «самой современной в мире одежды» Petit Pli, наряду с большими растратами и ограниченным сроком использования одежды для массового потребителя, стало нерациональное использование природных ресурсов.
Линия детской одежды из прочной гофрированной ткани, на создание которой дизайнера вдохновило искусство оригами, получила престижную награду James Dyson award.
Эта международная премия признана в 23 странах и выдается студентам университетов и недавним выпускникам в сфере дизайна и инженерного проектирования. Ей награждают креативные проекты по решению проблем окружающей среды.
Райан Ясин:
Иметь такую поддержку и признание просто великолепно. Дополнительным преимуществом является полученное денежное вознаграждение, и я знаю, как я его потрачу. Это поможет мне создать команду экспертов, которые выведут Petit Pli на новый уровень. Использование ресурсов, которые мы потребляем при производстве одежды, будет существенно отличаться.
Ясин заявляет, что сможет сделать цену конкурентноспособной, обеспечив оплату всем, задействованным в процессе производства.
Также он утверждает, что он ведет переговоры с главными компаниями розничной торговли в Великобритании, и надеется, что первая партия одежды появится в продаже уже через несколько месяцев.
По материалам The Guardian
Перевод: Мария Харзеева