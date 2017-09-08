«Иметь такую поддержку просто великолепно»: мужчина создает одежду, которая растет вместе с ребенком

Расстроившись по причине того, как быстро вырастали из подаренной им одежды его племянники, 24-летний дизайнер Райан Ясин изобрел материал для создания увеличивающейся по мере роста ребенка одежды. Подобные технологии используются в производстве стентов и имплантов.

Согласно недавнему исследованию Aviva, большинство детей за первые два года жизни вырастают на семь размеров.

Новости Великобритании. Используя свои знания в сфере авиастроения, лондонский дизайнер Райан Ясин придумал детскую эко-одежду, которая растет вместе с ребенком.

Одежда сделана из особой легкой гофрированной водонепроницаемой ткани, пригодна для повторного использования и ее можно стирать в машинке. Она будет не только иметь длительный срок эксплуатации, но и в сложенном виде умещаться в карман.

Еще одном мотивом для создания «самой современной в мире одежды» Petit Pli, наряду с большими растратами и ограниченным сроком использования одежды для массового потребителя, стало нерациональное использование природных ресурсов.

Линия детской одежды из прочной гофрированной ткани, на создание которой дизайнера вдохновило искусство оригами, получила престижную награду James Dyson award.

Эта международная премия признана в 23 странах и выдается студентам университетов и недавним выпускникам в сфере дизайна и инженерного проектирования. Ей награждают креативные проекты по решению проблем окружающей среды.