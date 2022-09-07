7 сентября – День рассказов о летних путешествиях. Чем ещё известен этот день в истории?

7 сентября установлена одна из памятных дат ООН, которая носит название Международный день чистого воздуха для голубого неба. В 2020 году она отмечалась впервые. Дата обращает внимание всех стран мира на проблему загрязнения воздуха. Призыв к государствам и крупному бизнесу инвестировать в экологию сопровождается ведением разработок новых технологий сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Ведь все мы дышим одним и тем же воздухом, и одна атмосфера защищает и поддерживает всех нас.
210 лет назад состоялось Бородинское сражение, крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями. 7 сентября 1812 года у села Бородино под Москвой завязалась великая битва. В течение шести часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться главного – разгрома русской армии. Кутузов развернул «малую войну» силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России. Бородинское сражение – одно из самых кровопролитных в XIX веке. Император Наполеон вспоминал позже: «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские – называться непобедимыми».
В 1953 году 7 сентября Никита Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС. На XX и XXII съездах КПСС Хрущев выступил с резкой критикой культа личности и деятельности Сталина. Он был одним из главных инициаторов реабилитации жертв репрессий и «оттепели» во внутренней и внешней политике. Предпринял попытку модернизировать партийно-государственную систему, ограничить привилегии чиновников, улучшить материальное положение и условия жизни населения. Хрущев начал первые программы массового жилищного строительства и освоения космического пространства человеком.
7 сентября отмечается такой интересный праздник, как День рассказов о летних путешествиях. После жаркого периода летних отпусков и школьных каникул наступает сезон возвращения в коллектив и пора обмена впечатлениями. Говорить об отдыхе всегда приятно и немного грустно. Даже тем, кто не силен в ораторском искусстве, рассказы о хорошем отпуске даются легко и непринужденно. Сегодня стоит просто поделиться своими воспоминаниями об отдыхе.
И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!