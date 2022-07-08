Отец с сыном из Австралии готовят необычные блины в виде мультяшных героев. Посмотрите, как они выглядят

Сын и отец из австралийского Мельбурна стали популярными в Сети благодаря умению готовить необычные блины в виде мультяшных персонажей, человеческих органов и других фигур.
Сын и отец из австралийского Мельбурна стали популярными в Сети благодаря умению готовить необычные блины в виде мультяшных персонажей, человеческих органов и других фигур.
Фото: Oddity Central
Мужчины предпочитают оставаться неизвестными. Тем не менее они делают съедобные произведения искусства из блинов с 2015 года, сообщает Oddity Central. С тех пор у семейного дуэта мастеров появилось немало поклонников. Их видео часто становятся вирусными и удивляют интернет-пользователей.
Фото: Oddity Central
Отец и сын даже придумали интересное название для своего канала – Tiger Tomato. Естественно, создание таких непростых блинов – процесс замысловатый и долгий. Кулинары уже успели сделать из теста знаменитых мультяшных персонажей: Соника, Губку Боба, русалку Ариэль и многих других.
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