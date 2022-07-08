Прямой эфир

Отец с сыном из Австралии готовят необычные блины в виде мультяшных героев. Посмотрите, как они выглядят

08 июля 2022 10:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сын и отец из австралийского Мельбурна стали популярными в Сети благодаря умению готовить необычные блины в виде мультяшных персонажей, человеческих органов и других фигур.

Отец с сыном из Австралии готовят необычные блины в виде мультяшных героев. Посмотрите, как они выглядят -1


Фото: Oddity Central

Мужчины предпочитают оставаться неизвестными. Тем не менее они делают съедобные произведения искусства из блинов с 2015 года, сообщает Oddity Central. С тех пор у семейного дуэта мастеров появилось немало поклонников. Их видео часто становятся вирусными и удивляют интернет-пользователей.

Отец с сыном из Австралии готовят необычные блины в виде мультяшных героев. Посмотрите, как они выглядят -4


Фото: Oddity Central

Отец и сын даже придумали интересное название для своего канала – Tiger Tomato. Естественно, создание таких непростых блинов – процесс замысловатый и долгий. Кулинары уже успели сделать из теста знаменитых мультяшных персонажей: Соника, Губку Боба, русалку Ариэль и многих других.

Читайте также:

Неожиданно и приятно. Девушка застряла на карантине в ресторане и ела понравившиеся блюда бесплатно

Вместо мармелада оказалось мыло. История одной смешной дегустации

Парень попросил сделать блюдо очень острым. Повар исполнил желание со всей серьёзностью

# Хобби # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией
08 июля 2022 09:03

8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией

Ани Лорак появилась на публике после долгого перерыва. В Сети обсуждают внешний вид певицы
08 июля 2022 06:41

Ани Лорак появилась на публике после долгого перерыва. В Сети обсуждают внешний вид певицы

Учёным удалось найти в мозге человека зоны, отвечающие за вредные привычки
07 июля 2022 14:18

Учёным удалось найти в мозге человека зоны, отвечающие за вредные привычки