Отец с сыном из Австралии готовят необычные блины в виде мультяшных героев. Посмотрите, как они выглядят

Сын и отец из австралийского Мельбурна стали популярными в Сети благодаря умению готовить необычные блины в виде мультяшных персонажей, человеческих органов и других фигур.



Фото: Oddity Central

Мужчины предпочитают оставаться неизвестными. Тем не менее они делают съедобные произведения искусства из блинов с 2015 года, сообщает Oddity Central. С тех пор у семейного дуэта мастеров появилось немало поклонников. Их видео часто становятся вирусными и удивляют интернет-пользователей.