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Вера Брежнева трогательно поздравила Константина Меладзе с годовщиной свадьбы

23 октября 2017 08:49
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Новости России. Вера Брежнева трогательно поздравила своего мужа – продюсера Константина Меладзе – с годовщиной свадьбы.

На своей странице в Instagram 35-летняя певица опубликовала снимок с супругом и написала: «Любите и будьте любимы».

Вера Брежнева трогательно поздравила Константина Меладзе с годовщиной свадьбы-1

Фото: instagram.com/ververa

На днях пара отмечала вторую годовщину свадьбы – церемония проходила в октябре 2015 года.

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Семья редко показывает свои чувства на публике, поэтому фото на странице у исполнительницы вызвало радость у подписчиков Брежневой. Они отметили, что пара «замечательная» и что поклонники всегда рады видеть их вместе.

В мае 2016 года певица растрогала соцсети, поздравив своего мужа Константина Меладзе с Днем рождения – здесь подробнее.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Константин Меладзе # Вера Брежнева

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