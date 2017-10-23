Вера Брежнева трогательно поздравила Константина Меладзе с годовщиной свадьбы

На своей странице в Instagram 35-летняя певица опубликовала снимок с супругом и написала: «Любите и будьте любимы».

Новости России. Вера Брежнева трогательно поздравила своего мужа – продюсера Константина Меладзе – с годовщиной свадьбы.

На днях пара отмечала вторую годовщину свадьбы – церемония проходила в октябре 2015 года.

Семья редко показывает свои чувства на публике, поэтому фото на странице у исполнительницы вызвало радость у подписчиков Брежневой. Они отметили, что пара «замечательная» и что поклонники всегда рады видеть их вместе.

В мае 2016 года певица растрогала соцсети, поздравив своего мужа Константина Меладзе с Днем рождения – здесь подробнее.