Фотофакт: что публикует в Instagram Ксения Собчак для пяти миллионов своих подписчиков

Новости России. На нынешней неделе стало известно, что Ксения Собчак официально объявила о решении принять участие в президентских выборах, которые состоятся в 2018 году.

По словам Собчак, голос за ее кандидатуру будет равен графе «против всех».

«Я знаю, чем я рискую, и доказала свою готовность идти на эти риски» – здесь подробнее.

За страницей общественного деятеля, телеведущей, журналистки, главного редактора модного журнала и Ксении Собчак в Instagram следят 5,2 миллиона подписчиков.

Мы посмотрели, чем медиаперсона делится с подписчиками и собрали некоторые фото со страницы Ксении Собчак.