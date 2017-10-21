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Фотофакт: что публикует в Instagram Ксения Собчак для пяти миллионов своих подписчиков

21 октября 2017 14:17
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Новости России. На нынешней неделе стало известно, что Ксения Собчак официально объявила о решении принять участие в президентских выборах, которые состоятся в 2018 году.

По словам Собчак, голос за ее кандидатуру будет равен графе «против всех».

«Я знаю, чем я рискую, и доказала свою готовность идти на эти риски»здесь подробнее.

За страницей общественного деятеля, телеведущей, журналистки, главного редактора модного журнала и Ксении Собчак в Instagram следят 5,2 миллиона подписчиков.

Мы посмотрели, чем медиаперсона делится с подписчиками и собрали некоторые фото со страницы Ксении Собчак.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Ксения Собчак # Максим Виторган

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