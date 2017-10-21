Фотофакт: что публикует в Instagram Ксения Собчак для пяти миллионов своих подписчиков

Новости России. На нынешней неделе стало известно, что Ксения Собчак официально объявила о решении принять участие в президентских выборах, которые состоятся в 2018 году.
По словам Собчак, голос за ее кандидатуру будет равен графе «против всех».
«Я знаю, чем я рискую, и доказала свою готовность идти на эти риски» – здесь подробнее.
За страницей общественного деятеля, телеведущей, журналистки, главного редактора модного журнала и Ксении Собчак в Instagram следят 5,2 миллиона подписчиков.
Мы посмотрели, чем медиаперсона делится с подписчиками и собрали некоторые фото со страницы Ксении Собчак.