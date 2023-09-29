В саду вырос гриб размером с футбольный мяч, но есть его нельзя

Осень – время хвастовства своим урожаем и успехами в поисках грибов. Но этой женщине не пришлось ничего выращивать или искать. Необычный гриб сам вырос в ее саду.

Фото: insideedition.com

Огромный гриб рода головач вырос в саду и стал темой для обсуждений в штате Нью-Гэмпшир, США. А все потому, что гриб, который нашла хозяйка сада, был размером с футбольный мяч, пишет Inside Edition. Как сообщают местные СМИ, всему виной обильные осадки.