В саду вырос гриб размером с футбольный мяч, но есть его нельзя

Осень – время хвастовства своим урожаем и успехами в поисках грибов. Но этой женщине не пришлось ничего выращивать или искать. Необычный гриб сам вырос в ее саду.
Осень – время хвастовства своим урожаем и успехами в поисках грибов. Но этой женщине не пришлось ничего выращивать или искать. Необычный гриб сам вырос в ее саду.
Фото: insideedition.com
Огромный гриб рода головач вырос в саду и стал темой для обсуждений в штате Нью-Гэмпшир, США. А все потому, что гриб, который нашла хозяйка сада, был размером с футбольный мяч, пишет Inside Edition. Как сообщают местные СМИ, всему виной обильные осадки.
Фото: rostok.info
В отличие от большинства грибов, головач не имеет ножки и шляпки. Он растет на земле и появляется только осенью. По мнению специалистов, гриб можно употреблять в пищу, но только когда он чисто белый. А героиня нашла коричневый, и его есть нельзя.
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