Дизайнер сделала вечерние платья из старых книг

Дать книге вторую жизнь смогла креативный дизайнер Ребекка Хьюмс. Ее удивительные платья привлекают и удивляют людей всех возрастов.
Дать книге вторую жизнь смогла креативный дизайнер Ребекка Хьюмс. Ее удивительные платья привлекают и удивляют людей всех возрастов.
Фото: boredpanda.com
Женщина делает вечерние наряды из старых книг, которые больше невозможно прочитать. Это и пышные бальные платья, и вечерние длины мини, и много других фасонов, пишет boredpanda.com. К слову, каждый бумажный наряд имеет название и свою историю создания.
Фото: boredpanda.com
К примеру, с изготовлением платья Beverly из книг Беверли Клири помогали несколько человек, а чтобы модель получилась с пышной юбкой, ушло более 80 книг.
Фото: boredpanda.com
Платье Disney собрано из разнообразных книг Диснея. Дизайнеру пришлось сложить тысячи маленьких звеньев из страниц, чтобы получить пышную футуристичную юбку.
Фото: boredpanda.com
А наряд Where The Wild Things Are даже светится.
Фото: boredpanda.com
В коллекции необычного дизайнера также есть наряд, посвященный Гарри Поттеру, платье по мотивам книг Роальда Даля, платье-мини из книги «Принцесса-невеста» и даже наряд для маленькой модели из листов детского словаря. Все платья Ребекка сделала, чтобы выступить на крупном художественном конкурсе в США.
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