Дизайнер сделала вечерние платья из старых книг

Дать книге вторую жизнь смогла креативный дизайнер Ребекка Хьюмс. Ее удивительные платья привлекают и удивляют людей всех возрастов.

Фото: boredpanda.com

Женщина делает вечерние наряды из старых книг, которые больше невозможно прочитать. Это и пышные бальные платья, и вечерние длины мини, и много других фасонов, пишет boredpanda.com. К слову, каждый бумажный наряд имеет название и свою историю создания.

Фото: boredpanda.com

К примеру, с изготовлением платья Beverly из книг Беверли Клири помогали несколько человек, а чтобы модель получилась с пышной юбкой, ушло более 80 книг.

Фото: boredpanda.com

Платье Disney собрано из разнообразных книг Диснея. Дизайнеру пришлось сложить тысячи маленьких звеньев из страниц, чтобы получить пышную футуристичную юбку.

Фото: boredpanda.com

А наряд Where The Wild Things Are даже светится.