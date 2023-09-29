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Дизайнер сделала вечерние платья из старых книг

29 сентября 2023 13:06
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Дать книге вторую жизнь смогла креативный дизайнер Ребекка Хьюмс. Ее удивительные платья привлекают и удивляют людей всех возрастов.

Дизайнер сделала вечерние платья из старых книг-1

Фото: boredpanda.com

Женщина делает вечерние наряды из старых книг, которые больше невозможно прочитать. Это и пышные бальные платья, и вечерние длины мини, и много других фасонов, пишет boredpanda.com. К слову, каждый бумажный наряд имеет название и свою историю создания.

Дизайнер сделала вечерние платья из старых книг-4

Фото: boredpanda.com

К примеру, с изготовлением платья Beverly из книг Беверли Клири помогали несколько человек, а чтобы модель получилась с пышной юбкой, ушло более 80 книг.

Дизайнер сделала вечерние платья из старых книг-7

Фото: boredpanda.com

Платье Disney собрано из разнообразных книг Диснея. Дизайнеру пришлось сложить тысячи маленьких звеньев из страниц, чтобы получить пышную футуристичную юбку.

Дизайнер сделала вечерние платья из старых книг-10

Фото: boredpanda.com

А наряд Where The Wild Things Are даже светится.

Дизайнер сделала вечерние платья из старых книг-13

Фото: boredpanda.com

В коллекции необычного дизайнера также есть наряд, посвященный Гарри Поттеру, платье по мотивам книг Роальда Даля, платье-мини из книги «Принцесса-невеста» и даже наряд для маленькой модели из листов детского словаря. Все платья Ребекка сделала, чтобы выступить на крупном художественном конкурсе в США.

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# Дизайнер # калейдоскоп # Фотофакт

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