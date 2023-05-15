iPhonе пролежал на дне океана 33 дня, но по-прежнему хорошо работает

Американец потерял свой iPhonе в океане, когда его каяк накрыло волной. Спустя 33 дня смартфон нашел незнакомец – и устройство работало.

Фото: Pixabay

Во время очередного заплыва на каяке на Гавайях над головой мужчины пролетали несколько самолетов, он захотел запечатлеть зрелище на свой телефон. Но во время съемки в борт ударила большая волна и перевернула его. Мужчину выбросило в воду, и он потерял свой смартфон вместе с солнцезащитными очками, пишет Oddity Central.

Фото: youtube.com/@KHONNewsHawaii

Экстремал пытался найти потерянные вещи, но понял, что это невозможно и смирился с потерей. Спустя 33 дня он получил письмо, в котором говорилось, что телефон нашелся на дне океана. Устройство обнаружил ученый на пенсии, который любит заниматься дайвингом на одном из гавайских пляжей. Во время погружения мужчина заметил что-то странное на дне и решил провести небольшое расследование.