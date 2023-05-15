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iPhonе пролежал на дне океана 33 дня, но по-прежнему хорошо работает

15 мая 2023 09:01
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Американец потерял свой iPhonе в океане, когда его каяк накрыло волной. Спустя 33 дня смартфон нашел незнакомец – и устройство работало. 

iPhonе пролежал на дне океана 33 дня, но по-прежнему хорошо работает-1

Фото: Pixabay 

Во время очередного заплыва на каяке на Гавайях над головой мужчины пролетали несколько самолетов, он захотел запечатлеть зрелище на свой телефон. Но во время съемки в борт ударила большая волна и перевернула его. Мужчину выбросило в воду, и он потерял свой смартфон вместе с солнцезащитными очками, пишет Oddity Central. 

iPhonе пролежал на дне океана 33 дня, но по-прежнему хорошо работает-4

Фото: youtube.com/@KHONNewsHawaii 

Экстремал пытался найти потерянные вещи, но понял, что это невозможно и смирился с потерей. Спустя 33 дня он получил письмо, в котором говорилось, что телефон нашелся на дне океана. Устройство обнаружил ученый на пенсии, который любит заниматься дайвингом на одном из гавайских пляжей. Во время погружения мужчина заметил что-то странное на дне и решил провести небольшое расследование. 

iPhonе пролежал на дне океана 33 дня, но по-прежнему хорошо работает-7

Фото: youtube.com/@KHONNewsHawaii 

Когда он увидел смартфон, естественно, не рассчитывал на то, что он окажется рабочим. Но мужчина все равно отнес его домой и эксперимента ради решил реанимировать устройство. Чтобы избавить iPhonе от лишней влаги, пенсионер положил его в пакет с солью и рисом. В конце концов, ему удалось включить смартфон. После этого он нашел почту владельца и связался с ним, чтобы вернуть находку. 

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# Мобильный телефон # калейдоскоп # Фотофакт

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