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День генерального директора отмечают 28 сентября. Чем ещё известна эта дата?

28 сентября 2023 06:35
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День генерального директора отмечают 28 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это профессиональный праздник тех людей, должность которых заносится первой в штатное расписание любой организации. Без генерального директора существование компании просто невозможно.

День генерального директора отмечают 28 сентября. Чем ещё известна эта дата?-1

Часто труд руководителей обесценен в глазах подчиненных. Они ошибочно полагают, что нет ничего сложного в том, чтобы подписывать документы, вести переговоры и просить секретаря сварить очередную чашечку кофе. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что работа генерального директора сопряжена с постоянным стрессом. В то время когда у подчиненных обычно фиксированный график работы, то генеральный директор трудится практически круглосуточно. Даже не находясь в офисе, он решает производственные вопросы. Однозначно, грамотный руководитель – основа успешного бизнеса.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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