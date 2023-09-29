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День осеннего одиночества отмечают 29 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

29 сентября 2023 08:00
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29 сентября отмечается романтичный День осеннего одиночества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переходные сезоны года часто способствуют созданию внутреннего дискомфорта, вызывающего упадок сил и депрессию. И осень при всем буйстве красок не особо располагает к радости и веселью.

День осеннего одиночества отмечают 29 сентября. Вот чем ещё известна эта дата-1

Холодает, дни становятся короче, идут дожди. Ненастная погода буквально толкает человека к внутреннему погружению и неторопливым размышлениям о смысле жизни. Психологи утверждают – периодически каждому из нас нужно побыть наедине с самим собой. Сознательное уединение относится к механизмам саморегуляции зрелой и самодостаточной личности. Для этого идеально подходит День осеннего одиночества.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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