День осеннего одиночества отмечают 29 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

29 сентября отмечается романтичный День осеннего одиночества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переходные сезоны года часто способствуют созданию внутреннего дискомфорта, вызывающего упадок сил и депрессию. И осень при всем буйстве красок не особо располагает к радости и веселью.

Холодает, дни становятся короче, идут дожди. Ненастная погода буквально толкает человека к внутреннему погружению и неторопливым размышлениям о смысле жизни. Психологи утверждают – периодически каждому из нас нужно побыть наедине с самим собой. Сознательное уединение относится к механизмам саморегуляции зрелой и самодостаточной личности. Для этого идеально подходит День осеннего одиночества.