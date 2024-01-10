101-летняя женщина назвала продукт, который способствует её долголетию

101-летняя британка рассказала свой секрет долголетия. Он кроется не только в продукте, который она употребляет каждый день.

Как сообщает Lenta.ru, женщину зовут Глэдис Моррис, она родилась в 1922 году. В молодости ее даже признавали королевой красоты. Во время Второй мировой войны женщина служила в отделе снабжения по разработке взрывчатых веществ. На фронте она встретила своего мужа. После войны пара объехала всю Европу, но особенно они полюбили Венецию.

За свою жизнь женщина сменила несколько профессий: управляла собственным пабом, занималась книгоизданием. Секретом долгой жизни она называет регулярные занятия физкультурой, езду на велосипеде и работу в саду. Глэдис считает, что чернослив является главным продуктом, который способствует ее долголетию. Женщина ест его каждый день.

В 2022 году Глэдис переехала в пансионат. И у женщины сразу появилось много приятелей, которые обожают слушать ее интересные истории из путешествий.

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