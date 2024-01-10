Прямой эфир

101-летняя женщина назвала продукт, который способствует её долголетию

10 января 2024 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

101-летняя британка рассказала свой секрет долголетия. Он кроется не только в продукте, который она употребляет каждый день.

101-летняя женщина назвала продукт, который способствует её долголетию -1


Фото: Рixabay

Как сообщает Lenta.ru, женщину зовут Глэдис Моррис, она родилась в 1922 году. В молодости ее даже признавали королевой красоты. Во время Второй мировой войны женщина служила в отделе снабжения по разработке взрывчатых веществ. На фронте она встретила своего мужа. После войны пара объехала всю Европу, но особенно они полюбили Венецию.

101-летняя женщина назвала продукт, который способствует её долголетию -4


Фото: Рixabay

За свою жизнь женщина сменила несколько профессий: управляла собственным пабом, занималась книгоизданием. Секретом долгой жизни она называет регулярные занятия физкультурой, езду на велосипеде и работу в саду. Глэдис считает, что чернослив является главным продуктом, который способствует ее долголетию. Женщина ест его каждый день.

В 2022 году Глэдис переехала в пансионат. И у женщины сразу появилось много приятелей, которые обожают слушать ее интересные истории из путешествий.

Читайте также:

Пенсионеры заказали самые дорогие блюда в ресторане, но не оплатили счёт на приличную сумму

Почти 30 лет мужчина пытается развестись с супругой, но суд отклоняет его иски

Назван фрукт, в котором содержится витамина C больше, чем в апельсинах

# Долгожители # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Женщину напугал собственный диагноз, и она похудела на 57 килограммов
10 января 2024 11:26

Женщину напугал собственный диагноз, и она похудела на 57 килограммов

Четыре этих продукта из IT-сферы названы провальными в 2023 году
10 января 2024 08:15

Четыре этих продукта из IT-сферы названы провальными в 2023 году

Медик рассказал, какой группе людей опасно находиться на сильном морозе
04 января 2024 13:36

Медик рассказал, какой группе людей опасно находиться на сильном морозе