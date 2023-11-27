Людям с этими заболеваниями лучше не пить воду натощак

Гастроэнтеролог посоветовал некоторым людям не пить воду натощак, потому что это может навредить их здоровью.

Часто медики рекомендуют выпивать теплую воду утром, чтобы разбавить загустевшую за ночь кровь, снять спазм желчных протоков и запустить работу желудка. Однако этот ритуал может навредить людям, которые страдают заболеваниями желчного пузыря, почек, пишет Lenta.ru. Более того, при повышенном давлении также не стоит пить воду натощак. Без консультации врача эта привычка может привести к обострению хронических заболеваний.

Врач рассказал, что пить воду лучше в положении сидя, но не стоя и не на ходу. Когда человек пьет воду стоя, это провоцирует нарушение баланса жидкостей в организме, что может привести к развитию артрита.

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