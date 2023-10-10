Правда ли, что комнатные растения лучше поливать водой со льдом? Проверяем лайфхак

Уход за комнатными растениями – достаточно сложный процесс. Поэтому многие умельцы пользуются разными лайфхаками, которых полно в социальных сетях. Проверим один из таких, а именно есть ли смысл поливать домашние растения водой со льдом.

Фото: Рixabay

Специалисты считают, что использование небольшого кубика льда при поливе горшка с растением может стать полезным, поскольку обеспечит увлажнение почвы из-за постепенного таяния льда, пишет The Mirror. А еще даст почве достаточно времени, чтобы впитать столько воды, сколько необходимо.

Фото: Рixabay

Изменение температуры воды активно способствует цветению, особенно орхидей. Для нормального существования этим растениям требуется смена температуры между ночью и днем, а лед помогает это сделать.