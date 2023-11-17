Как реанимировать смартфон после падения в воду – советы по сушке и удалению влаги из динамиков

Многие современные телефоны устойчивы к падениям и даже попаданию влаги. Но если телефон упал в воду и не включается – рассказываем, как его можно реанимировать.
Многие современные телефоны устойчивы к падениям и даже попаданию влаги. Но если телефон упал в воду и не включается – рассказываем, как его можно реанимировать.
Фото: Рixabay
Самый простой способ – протереть телефон, а чтобы вода вытекла из динамиков и разъема для зарядки, нужно потрясти смартфон, пока вода не вытечет. Далее оставить его сохнуть минимум на сутки. В это время не стоит пробовать его включать и тем более заряжать. Если в результате контакта остатков воды и тока произойдет замыкание, то придется покупать новое устройство, пишет Live24.
Фото: Рixabay
От лишней влаги можно избавиться с помощью пылесоса. Подойдет любая небольшая насадка. Действенными могут быть силикагелевые шарики или рис. Они вытягивают лишнюю влагу с внешних деталей, внутри просушить телефон таким образом не получится. Класть гаджет на солнце тоже плохая идея, так как он может перегреться и сломаться окончательно.
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