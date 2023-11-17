Как реанимировать смартфон после падения в воду – советы по сушке и удалению влаги из динамиков

Многие современные телефоны устойчивы к падениям и даже попаданию влаги. Но если телефон упал в воду и не включается – рассказываем, как его можно реанимировать.



Фото: Рixabay

Самый простой способ – протереть телефон, а чтобы вода вытекла из динамиков и разъема для зарядки, нужно потрясти смартфон, пока вода не вытечет. Далее оставить его сохнуть минимум на сутки. В это время не стоит пробовать его включать и тем более заряжать. Если в результате контакта остатков воды и тока произойдет замыкание, то придется покупать новое устройство, пишет Live24.