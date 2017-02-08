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Джек Николсон вернется в кино ради ремейка «Тони Эрдманна»

08 февраля 2017 12:55
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Новости США. Голливудская студия Paramount Pictures купила права на производство ремейка немецкого фильма 2016 года «Тони Эрдманн». Картина Марен Аде произвела фурор на прошлогоднем Каннском кинофестивале, получила десятки фестивальных наград по всему миру, а сейчас является главным претендентом на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке».

Главную роль в американской версии сыграет Джек Николсон.

Джек Николсон вернется в кино ради ремейка «Тони Эрдманна»-1

Фото: Dave J Hogan

Последнее появление легендарного актера в кино было семь лет назад, но фильм с его участием «Как знать…» был холодно принят критиками и зрителями. После этого Николсон больше нигде не снимался, и поползли слухи, что актер завершил карьеру. Причины этому называли самые разные – неудовлетворенность предлагаемыми ему сценариями, трудности с агентами, возникшие у звезды проблемы с запоминанием текстов. В январе этого года близкий друг актера Питер Фонда подтвердил, что Николсон на самом деле завершил карьеру. Однако оказалось, что это не совсем так.

Джек Николсон вернется в кино ради ремейка «Тони Эрдманна»-4

кадр из к/ф «Как знать...» Фото: imdb.com

Как утверждают источники Variety, Джеку Николсону очень сильно понравился «Тони Эрдманн». Актер лично обратился к исполнительному директору компании Paramount Pictures Брэду Грэю с предложением снять ремейк. Студия сразу же ухватилась за возможность посотрудничать с актером. Режиссер и сценарист для фильма еще не найдены, но уже известно, что спродюсируют его постановщик прошлогоднего хита «Игра на понижение» Адам МакКей, комик Уилл Фарелл и комедийная актриса Кристен Уиг, которая сыграет в новой версии картины дочь главного героя.

Джек Николсон вернется в кино ради ремейка «Тони Эрдманна»-7

кадр из к/ф «Тони Эрдманн» Фото: imdb.com

Напомним, что картина «Тони Эрдманн» о том, как бывший учитель музыки старается наладить отношения с взрослой дочерью. Он использует для этого весьма эксцентричные приемы и претворяется странным  бизнесменом Тони Эрдманном. Интересно то, что сыграв в фильме и получив за него номинацию на премию «Оскар», Джек Николсон может стать единственным в истории актером, номинируемым на протяжении шести десятилетий.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Джек Николсон # Кристен Уиг # Марен Аде

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