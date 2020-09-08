В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста
Современные знаменитости порой прибегают к помощи пластических хирургов и косметологов. Поэтому бывает сложно определить реальный возраст известной личности. Вы бы могли подумать, что Игорь Верник и Джонни Депп – одногодки? Мы сделали для вас подборку звезд-ровесников.
Анастасия Волочкова и Тина Канделаки, 44 года
Фото: instagram.com/volochkova_art, instagram.com/tina_kandelak
Нелли Уварова и Равшана Куркова, 40 лет
Фото: instagram.com/nellyuvarovaxs, instagram.com/rav_shana
Мария Аронова и Лера Кудрявцева, 48 и 49 лет
Фото: instagram.com/mariaaronova_fan, instagram.com/leratv
Джим Парсонс и Эндрю Линкольн, 47 и 46 лет
Фото: instagram.com/therealjimparsons, instagram.com/andrewjjlincoln
Сергей Шнуров и Джуд Лоу, 47 лет
Фото: instagram.com/shnurovs, instagram.com/lawjude
Рене Зеллвегер и Дженнифер Лопес, 51 год
Фото: instagram.com/renee__zellweger, instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить молодость (читать далее).
Алла Пугачева и Мерил Стрип, 71 год
Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/merylstreep
Маколей Калкин и Райан Гослинг, 40 и 39 лет
Фото: instagram.com/ryan_gosling_oficial, instagram.com/culkamania
Игорь Верник и Джонни Депп, 57 лет
Фото: instagram.com/ivernik, instagram.com/johnnydepp
Фото: instagram.com/emilia_clarke, vk.com/lindsaydeelohan
Брэд Питт и Михаил Ефремов, 56 лет
Фото: instagram.com/loveradioofficial, instagram.com/spletnik.tv
Ева Польна и Шарлиз Терон, 45 лет
Фото: instagram.com/charlizeafrica, instagram.com/polnaeva_official
Екатерина Скулкина и Риз Уизерспун, 44 года
Фото: instagram.com/reesewitherspoon, instagram.com/eskulkina