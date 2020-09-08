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В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста

08 сентября 2020 13:29
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Современные знаменитости порой прибегают к помощи пластических хирургов и косметологов. Поэтому бывает сложно определить реальный возраст известной личности. Вы бы могли подумать, что Игорь Верник и Джонни Депп  одногодки? Мы сделали для вас подборку звезд-ровесников.

Анастасия Волочкова и Тина Канделаки, 44 года

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста-1

Фото: instagram.com/volochkova_art,  instagram.com/tina_kandelak

Нелли Уварова и Равшана Куркова, 40 лет

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста-4

Фото: instagram.com/nellyuvarovaxs, instagram.com/rav_shana

Мария Аронова и Лера Кудрявцева, 48 и 49 лет

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста-7

Фото: instagram.com/mariaaronova_fan, instagram.com/leratv

Джим Парсонс и Эндрю Линкольн, 47 и 46 лет

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста-10

Фото: instagram.com/therealjimparsons, instagram.com/andrewjjlincoln

Сергей Шнуров и Джуд Лоу, 47 лет

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста-13

Фото: instagram.com/shnurovs, instagram.com/lawjude

Рене Зеллвегер и Дженнифер Лопес, 51 год

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста-16

Фото: instagram.com/renee__zellweger, instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить молодость (читать далее).

Алла Пугачева и Мерил Стрип, 71 год

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста-19

Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/merylstreep

Маколей Калкин и Райан Гослинг, 40 и 39 лет

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста-22

Фото: instagram.com/ryan_gosling_oficial, instagram.com/culkamania

Игорь Верник и Джонни Депп, 57 лет

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста-25

Фото: instagram.com/ivernik, instagram.com/johnnydepp

«Я люблю этого парня». Джонни Депп завёл страницу в Instagram и выпустил новый трек

Эмилия Кларк и Линдси Лохан, 33 и 34 года

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста-28

Фото: instagram.com/emilia_clarke, vk.com/lindsaydeelohan

Брэд Питт и Михаил Ефремов, 56 лет

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста-31

Фото: instagram.com/loveradioofficial, instagram.com/spletnik.tv

Ева Польна и Шарлиз Терон, 45 лет

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста-34

Фото: instagram.com/charlizeafrica, instagram.com/polnaeva_official

Екатерина Скулкина и Риз Уизерспун, 44 года

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста-37

Фото: instagram.com/reesewitherspoon, instagram.com/eskulkina

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях

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