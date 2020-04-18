«Я люблю этого парня». Джонни Депп завёл страницу в Instagram и выпустил новый трек

«Привет всем... Снимаю кое-что для вас сейчас... Дайте мне минутку», – написал Депп в своей первой публикации.

Новости США. Знаменитый американский актёр и музыкант Джонни Депп создал страничку в Instagram. За день на аккаунт артиста подписалось около 1,8 миллиона пользователей.

Далее музыкант записал видеообращение для своих фанатов, а через пару часов презентовал трек под названием «Изоляция», который был создан вместе с гитаристом Джеффом Беком. По словам актёра, они планировали выпустить эту песню немного позже, но посчитали, что лучше сделать это сейчас.

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Поклонники не смогли сдержать радостное возбуждение. Кто-то написал, что обожает Джонни Деппа, кто-то выразил почтение капитану Джеку Воробью. В комментариях актёра были не только англоязычные пользователи, фанаты писали на русском, персидском, французском и других языках.

Кстати, несколько месяцев назад к Instagram-сообществу присоединилась Дженнифер Энистон.